Euractiv: Erikoinen tilanne EU:ssa, Suomi saa jatkossa äänestää kahden valtion äänillä – suomalaismeppi hämillään tapahtuneesta

Britannia ilmoitti eilen, että se ei jatkossa osallistu enää kaikkiin EU-kokouksiin. Se aikoo osallistua vain kokouksiin, joissa se katsoo, että sillä on huomattava kansallinen etu turvattavanaan. Tällaisiksi asioiksi nähdään muun muassa turvallisuuteen, kansainvälisiin suhteisiin ja rahoitukseen liittyvät kysymykset.

Asiasta uutisoi Euractiv.

Britannia perustelee päätöstään sillä, että näin vapautuu aikaa EU-kokouksilta brexitin valmistelua varten. Arvion mukaan Britannian kokousosallistuminen vähenee puoleen.

Esimerkiksi liberaalista ALDE-ryhmästä Britannian päätöstä on pidetty halveksuntana EU:ta kohtaan.

Britannian päätöksestä seuraa luonnollinen huoli siitä, että EU:n päätöksenteko voisi vääristyä, koska yksi maa ei ole enää vaikuttamassa äänestystuloksiin. Niinpä Britannia aikoo antaa oman äänestysoikeutensa Suomelle, joka on tällä hetkellä EU:n puheenjohtajamaa.

Britannia on evästänyt Suomea siten, että sen pitää käyttää saamaansa toista ääntä niin, ettei se estä EU:ta menemästä eteenpäin.

Euractiv kertoo, että skottimeppi Alyn Smith on kummastellut Twitterissä, miten 66 miljoonainen Britannian kansa antaa nyt äänensä viiden ja puolen miljoonan Suomelle.

Independentin mukaan Eurooppa-neuvoston kokouksiin eli EU:n huippukokouksiin Britannian pääministeri Boris Johnson aikoo jatkossakin osallistua.

The UK gives up its vote to Finland (population 5.5million). Oh Scotland, just look at how much better our other options are. https://t.co/Zg7idHwaFl

— Alyn Smith MEP 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🇪🇺🏳️‍🌈 (@AlynSmith) August 20, 2019