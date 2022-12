Euran työväentalo Onnela valittu vuoden 2022 työväentaloksi – ”Oma työväentalo on saavutus, josta voi yhä olla ylpeä”

Suomen työväentalojen liitto luovutti viime sunnuntaina vuoden työväentalo kiertopalkinnon Euran Sosialidemokraateille hyvin hoidetusta työväentalo Onnelasta. Pertti Rajala Demokraatti / Satakunta

Tohtori Arvo Santonen kertoo Euran Työväenyhdistyksen historiikissa nykyisen Euran työväentalon rakentamisesta.

– Oma toimitalo oli yksi yhdistyksen tärkeimmistä tavoitteista. Työväenyhdistys osti Kustaa Kunnas-Krouvilalta eri yhdistysten käytössä olleen Kaupin talon. Kauppahinta oli 3000 markkaa ja se sovittiin maksettavaksi niin, että 500 markkaa maksetaan heti ja 500 markkaa vuosit tain korkoineen. Jos jokin erä jäisi maksamatta, sopimuksen mukaan kiinteistö jäisi myyjäIle, kuten myös maksetut erät. Muistitiedon mukaan myyjä otti melkein vastahakoisesti vastaan viimeisen erän.

Nykyinen Euran työväentalo Onnela rakennettiin pois siirretyn Kaupin talon paikalle vuonna 1911, jonka vihkijäisjuhlaa vietettiin vuonna 1912. Palstatila oli lohkottu ja saanut lainhuudatuksessa nimekseen ”Onnela”. Tällä nimellä paikka taas tunnetaan vuosikymmenten unohduksen jälkeen. Uudesta talosta Santonen kirjoittaa:

– Saavutuksesta oltiin ylpeitä. Talo oli komea: pihan puolelle pääoven kohdalle oli rakennettu torni ja juhlasalilla oli pituutta 14 metriaja leveyttä 9 metriä. Vielä samana vuonna työväentalolla ryhdyttiin pitämään kuntakokouksia eli siitä tuli muutamaksi vuodeksi myös kunnanhuone.

VUODEN työväentalon valinnalla on selkeät kriteerit. Sellaiseksi voidaan valita työväentalo, jota on vaalittu ja hoidettu hyvin omistajan taholta niin, että se säilyy hyväkuntoisena ja kansalaisten käytössä.

Työväentalon hoitajien on huomioitava, miten taloa kehitetään ja pidetään yllä niin, että talo säilyy jälkipolville toimivana ja uudistuvana kokous-, juhla- ym. tilana. Lisäksi kriteerinä on, että työväentalolla vaalitaan työväenliikkeen perinteitä ja arvostetaan työväentalon rakentaneiden perintöä ja se on aidosti avoin kaikille kansalaisille erilaisiin juhliin ja perhetapahtumiin.

Vuoden työväentalo palkitaan kiertopalkinnolla, joka kiertää aina valituilla taloilla. Se on yli satavuotias Keski- Suomesta Keuruulta korjausten yhteydessä irrotetusta yli jäänyt hirrenpätkä. Lisäksi Vuoden työväentalo saa kunniakirjan ja työväentalorahaston tunnustusrahaa 500 €.

EURAN työväentalossa on nykyisin käytössä 538 neliötä kahdessa kerroksessa. Taloa käytetään yhdistyksen omien kokousten ja tilaisuuksien lisäksi erilaisia juhlia, kuten häitä ja syntymäpäiviä.

– Myös eläkeläiset ja kuoro kokoontuvat työväentalolla. Olemme hankkineet työväentalolle hyvän teknisen varustuksen, joten siellä on mahdollista monenlaisten esitysten toteuttamiseen, Euran työväenyhdistyksen puheenjohtaja Harri Lehtonen kertoo.

Lehtonen iloitsee palkinnosta ja arvostaa sitä.

– Suuri kiitos työväentalomme kunnossapidosta kuuluu talkooporukalle, joka on huolehtinut talosta ja pitää sitä edelleen kunnossa. Heille oman työväentalon hyvä kunto on sydämen asia. Nykyään ei enää ole itsestään selvyys, että voidaan kokoontua omassa hyvässä kunnossa olevalla työväentalolla. Olemme tänäkin päivänä ylpeitä omasta työväentalostamme, Lehtonen iloitsee.