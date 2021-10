Euroopan tuomarineuvostojen verkosto antoi kenkää Puolan tuomarineuvostolle

Euroopan tuomarineuvostojen verkosto (ENCJ) päätti torstaina erottaa Puolan tuomarineuvoston verkostosta. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Puolan tuomarineuvosto ei ENCJ:n mukaan enää täyttänyt verkoston jäsenyysehtoa, jonka mukaan tuomarineuvostojen on oltava itsenäisiä toimeenpanovallasta ja lainsäätäjästä.

ENCJ on EU-maiden tuomarineuvostojen yhteinen verkosto. Puolan jäsenyys verkostossa on ollut keskeytettynä jo vuodesta 2018. ENCJ:n puheenjohtajan Filippo Donatin mukaan tilanne on sen jälkeen vain huonontunut.

Puolan ja EU:n välit ovat viime vuosina kiristyneet Puolassa valtaa pitävän Laki ja oikeus -puolueen ajamien lakiuudistusten myötä. EU:n mukaan lakiuudistukset heikentävät muun muassa oikeuslaitoksen riippumattomuutta.