Eurooppa ottaa tulevaisuusloikan – ”Scholzin voittoresepti: ilmastotoimet ja sosiaalisesti eheä yhteiskunta”

SDP:n europarlamentaarikko Miapetra Kumpula-Natri uskoo Saksan SPD:n vaalivoiton vähentävän ”kummallisia puheita” sosialidemokratian tulevaisuudesta. Heikki Sihto

– Kiitos, kuuluu hyvää, vastaan niille jotka kysyvät sosialidemokratian tulevaisuudesta Euroopassa. Meihin luotetaan Euroopassa muutoksentekijöinä. Olaf Scholzilla oli Saksassa voittoresepti: ilmastonmuutos otetaan tosissaan ja yhteiskuntaa pitää rakentaa sosiaalisesti eheäksi. Saksan kokoisen suuren valtion todennäköinen siirtyminen SPD:n johtoon vahvistaa entisestään sosialidemokraattien asemaa Euroopassa, Miapetra Kumpula-Natri sanoo.

Myös tulevaisuus näyttää hyvältä, etenkin Saksassa. Sosialidemokraattien äänestäjäkuntaa on pidetty iäkkäänä, mutta nyt valitun liittopäivien SPD:n ryhmän edustajista 48 on alle 35-vuotiaita eli noin joka neljäs. Viime kaudella SPD:n ryhmässä oli vain neljä alle 35-vuotiasta.

– Nuoret ovat löytäneet sosialidemokratian. Emme siis ole poistumassa Euroopan poliittiselta kartalta, päinvastoin. Suomessa usein puhutaan kokoomuksesta Eurooppa-puolueena ja että Eurooppa olisi oikeiston käsissä. Suomessa ei ole nähty muutosta, jossa sosialidemokraattien kannatus ja merkitys Euroopan päätöksenteossa on koko ajan vahvistunut.

SPD teki vaaleissa huikean loppukirin, kun vielä kesällä kristillisdemokraatit olivat 20 prosentin johdossa. Kumpula-Natri sanoo saksalaisten halunneen poliittista muutosta, vaikka nyt kyse oli osin myös henkilövaalista.

– Olisi valtava pettymys, jos hallitusneuvotteluissa kanslerinpaikka meni jollekin muulle kuin Olaf Scholzille.

EU:n ja Suomen nykyhallituksen tavoitteet – on kyse uudesta teknologiasta tai vähähiilisyydestä – ovat täysin samansuuntaiset.

Saksan hallituskokoonpano selviää vasta lähikuukausina. Miapetra Kumpula-Natri ei halua ennen sitä tarkemmin arvioida, miten vaalitulos vaikuttaa esimerkiksi Euroopan unionin talouspolitiikkaan. Hän muistuttaa, että jäsenmailla itsellään on iso vastuu talouden hyvästä hoidosta.

– Eri maiden sisälläkin on erilaisia näkemyksiä kuinka sosiaalista ja oikeudenmukaista Eurooppaa rakennetaan. Jäsenmaissa pitää muistaa, että ongelmat eivät ratkea kanavoimalla EU-rahaa jäsenmaille.

Kumpula-Natri arvioi EU:n etenevän talousuudistuksissa pienin ja maltillisin askelin. Sen sijaan energia- ja ilmastopolitiikassa tapahtuu paljon vielä tämän vuoden aikana. Hän uskoo Saksan vaalituloksen vain vauhdittavan globaaleja tulevaisuusinvestointeja, joita jo Angela Merkel ja Joe Biden ovat osaltaan käynnistäneet. Saksa on digitalisaatiosta alkaen monissa uuteen teknologiaan liittyvissä hankkeissa takamatkalla.

– Muutoksessa on olennaista osata yhdistää tulevaisuusinvestoinnit, työllisyys ja hyvinvointiyhteiskunnan säilyminen. Turvallinen muutos, jossa kaikki ovat mukana, vaatii muun muassa työelämätaitojen päivittämistä. Myönteistä Suomen kannalta on, että EU:n ja maamme nykyhallituksen tavoitteet – on kyse sitten uudesta teknologiasta tai vähähiilisyydestä – ovat täysin samansuuntaiset.