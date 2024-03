Europoliitikko ennustaa: EU-vaaleista tulee ääripäiden juhlaa, ja eniten siitä nauttii Vladimir Putin

Kevään EU-vaaleista tulee Euroopalle iso yhteiskunnallinen ja arvojen vedenjakaja, sanoo EU:n demariryhmän kärkiehdokas Nicolas Schmit. Petri Korhonen Demokraatti

Kyse ei ole niinkään siitä mitä eri maiden puolueet lupaavat, vaan sitä millaisia Eurooppaa heikentäviä piiloagendoja niiden viite- ja taustaryhmät ajavat valtaan päästäkseen.

Helsingissä lauantaina vieraillut luxemburgilainen Schmit (s.1953) on EU:n työllisyyskomissaari. Nyt hän korostaa kuitenkin puhuvansa europoliitikkona. Euroopan demarit valitsivat hänet äskettäin vaaleihin kärkiehdokkaakseen, haastamaan komissiota nyt johtavaa Ursula von der Leyenia.

– Populistioikeistolla on huomattavan paljon toiveita parlamenttiasemansa parantamisesta, eikä heitä haittaa että populistipuolueiden tavoitteet eri maissa ovat usein ristiriidassa keskenään, Schmit kertoo Demokraatille.

VARSINKIN äärimmäisen oikeiston tavoitteena on saada EU:n sisällä aikaan mahdollisimman jyrkkiä ja vieläpä osittain ristikkäisiä jakolinjoja.

Siksi joissain maissa laitaoikeiston ryhmät tukevat Vladimir Putinia, toisissa heille riittää toive EU:n vallan vähentämisestä. Kolmannessa päätavoitteena on ehkä vihreän siirtymän torjuminen bensan hintaa laskemalla, neljännessä oman maatalouden suojeleminen.

Nämä pienimmät yhteiset nimittäjät mahdollistavat sen, että myös Putinin Venäjää inhoavat populistit pystyvät EU-parlamentissa liittoutumaan Nato-vastustajien kanssa. Tai ainakin sietämään heitä paremmin kun omien maidensa liberaaleja.

– He tarvitsevat poliittisen kentän hajaannusta, koska se helpottaa heidän käytännön työtään, Schmit sanoo.

VAIKKA populistioikeisto ei saisikaan tulevasta parlamentista enemmistöä, vastustajakentän hajanaisuuden takia he voivat päästä moneen vaa’ankieliasemaan hidastamaan EU:n päätöksentekoa.

– Siksi näissä EU-vaaleissa ratkaistaan parlamentin kokoonpanon lisäksi myös Euroopan tulevia arvolinjauksia, Schmit uskoo.

Mitä vahvempi vastavoima populisteille parlamenttiin saadaan, sen helpompaa EU:n on toimia vastedes Ukrainan tukena tai edistää suomalaisillekin tärkeitä hyvinvaltion ja sopimusyhteiskunnan arvoja, Schmit mainostaa.

EU:n riitaisuus ja yhteishengen puute auttaa Schmitin mukaan eniten yhtä ulkopuolista ihmistä, Vladimir Putinia.

– On aivan selvää, että Venäjä haluaa EU:n pysyvän heikkona ja riitaisena. Siksi sillä on paljon voitettavaa näissä vaaleissa. Tämä on äänestäjien hyvä muistaa.