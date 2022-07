Eurostat: Inflaatio euroalueella kiihtyy heinäkuussa 8,9 prosenttiin

Euroalueen inflaatio kiihtyy heinäkuussa uuteen ennätykseen 8,9 prosenttiin, kertoo EU:n tilastovirasto Eurostat ennakkotiedoissaan. Hintojen nousu on siten kiihtymässä entisestään kesäkuusta, jolloin lukema oli 8,6 prosenttia. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Suurin hintojen nousua selittävä tekijä on energian kallistuminen. Energian odotetaan kallistuvan heinäkuussa 39,7 prosenttia vuoden takaisesta. Ruoka, alkoholijuomat ja tupakka kallistuvat 9,8 prosenttia.

Pohjainflaatio on ennakkotietojen mukaan tasan neljä prosenttia, nousten hiukan kesäkuun 3,7 prosentista. Heinäkuun lukema on ennätyskorkea myös pohjainflaation osalta. Pohjainflaatiosta on poistettu energian, ruoan, alkoholin ja tupakan hintojen vaikutus.

Korkein inflaatio tilastoidaan Virossa, jossa hintojen nousu yltää 22,7 prosenttiin. Myös Latviassa ja Liettuassa hinnat nousevat yli 20 prosentin vauhtia. Suomen tahti on Eurostatin indeksin mukaan laskettuna 7,9 prosenttia.

Euroalueen inflaatio on tänä vuonna ottanut rajusti vauhtia sen jälkeen kun Venäjän hyökkäys Ukrainaan sysäsi energian hinnat kovaan nousuun. Seitsemän prosentin raja rikottiin maaliskuussa, ja toukokuussa vauhti kiihtyi yli kahdeksaan prosenttiin.

Euroopan keskuspankki EKP päätyi viime viikolla nostamaan ohjauskorkojaan 0,5 prosenttiyksikköä, vaikka ennakkoon oli viestitty 0,25 prosenttiyksikön korotuksesta. Pääsyynä EKP:n ensimmäiseen koronnostoon 11 vuoteen oli sitkeästi koholla pysynyt inflaatio.

EKP:n odotetaan mahdollisesti nostavan korkoja uudelleen syyskuussa. Yhdysvaltojen keskuspankki Fed teki keskiviikkona jo toisen perättäisen 0,75 prosenttiyksikön nostonsa ja nostaa korkoja todennäköisesti seuraavan kerran syyskuussa.