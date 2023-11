EU:ssa sopu ennallistamisasetuksesta – takarajana vuosi 2050

EU on päässyt sopuun ennallistamisasetuksesta, kerrotaan Euroopan parlamentin julkaisemassa tiedotteessa. Luontokadon pysäyttämiseen tähtäävässä asetuksessa sovittiin, että ainakin 20 prosenttia EU:n maa- ja merialueista ennallistetaan vuoteen 2030 mennessä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Lisäksi tarkoituksena on vuoteen 2050 mennessä suojella kaikki sellaiset ekosysteemit, jotka ovat ennallistamisen tarpeessa. Asetuksessa sovittiin myös siitä, että kun ennallistettava alue on saavuttanut hyvän kunnon, on jäsenmaiden pyrittävä varmistamaan, ettei sen kunto taas merkittävästi huonone.

- Tänään saavutettu sopimus on merkittävä hetki. 70 vuotta Eurooppa-hankkeen alkamisen jälkeen tarvitaan luonnon ennallistamista koskeva eurooppalainen laki, jolla puututaan biologisen monimuotoisuuden vähenemiseen, sanoi parlamentin jäsen ja mietinnön esittelijä Cesar Luena päätöksen jälkeen..

JÄSENMAIDEN on alettava noudattaa asetusta ja tehtävä suunnitelmat siitä, kuinka tavoitteisiin päästään. Ensimmäisenä jäsenmaiden tulisi ennallistaa Natura 2000 -alueet.

Ennallistamistavoitteeseen pääsemistä seurataan erilaisin mittarein, kuten luonnon monimuotoisuutta tarkastelemalla.

Kolmenvälisiä neuvotteluita käytiin Euroopan parlamentin, EU:n jäsenmaiden ja EU-komission välillä. Sopuun päästiin myöhään torstai-iltana.

Ympäristöministeriön mukaan ennallistamisella ei asetuksessa tarkoiteta vain luonnonsuojelua, vaan myös luontoarvojen vahvistamista. Ennallistettavat alueet voivat olla esimerkiksi osa kaupunkiympäristöä.

Ennallistamisasetus on osa EU:n monimuotoisuus- eli biodiversiteettistrategiaa, jonka tavoitteena on pysäyttää luontokato vuoteen 2030 mennessä.