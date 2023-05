Eva Biaudet: ”No, täytyy aina aloittaa uusi viikko ja jaksaa” – kommentoi myös ministerikysymystä

Hallitusneuvotteluissa saavutettiin viikonloppuna alustava sopu maahanmuuttoasioissa. Tilanne meni tiukille, sillä RKP neuvotteli vielä lauantaina 4-5 tuntia ja vaati linjauksiin muutoksia. DEMOKRAATTI Demokraatti

RKP:STÄ hallitusneuvottelujen maahanmuuttoasioita käsittelevässä ryhmässä istuu kansanedustaja Eva Biaudet. Hän sanoi eilen Demokraatin haastattelussa, ettei tiedä, voiko jatkaa reformiryhmässä Turvallinen ja kriisinkestävä oikeusvaltio.

Biaudet kertoi voivansa niin huonosti juuri nyt, ettei tiedä, mitä ajattelee seuraavana tuntina.

– Mutta kyllä minä yritän. Tarkoitus on. Mieluumminhan sitä olisi jossain muualla, mutta ei oikein ole hirveästi halukkaita, ei ole junassa ketään, joka haluaisi ottaa sen paikan. Siinä mielessä on vähän haaste.

Biaudet sanoi tarjonneensa paikkaansa pois ”moneen kertaan”.

TÄNÄÄN Biaudet saapui Säätytalolle hieman ennen kello yhdeksää aamulla. Häneltä kysyttiin eiliseen viitaten tunnelmia tänään.

– No, täytyy aina aloittaa uusi viikko ja jaksaa. Ei tässä. Tehdään nyt loppuun. Meillä ei ole enää niin hirveästi jäljellä siinä mun jaostossa ja sitten on tietenkin se reformipöytä, mutta aika vähän on asioita. Katsotaan, miten tänään suhtaudutaan meidän haasteisiin.

Biaudetilta kysyttiin yllättäen myös, siintääkö tämän silmissä ministerin salkku.

– No ei todellakaan, kuului Biaudet´n vastaus.