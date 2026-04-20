20.4.2026 05:20 ・ Päivitetty: 20.4.2026 05:20

Evakkojen muistopäivää vietetään toistamiseen – ”Esimerkki sitkeyden ja toivon voimasta”

DEMOKRAATTI / ANNA-LIISA BLOMBERG
Toisen maailmansodan aikana Suomessa evakuoitiin pysyvästi noin 430 000 ja väliaikaisesti lähes 200 000 ihmistä.

Tänään vietetään evakkojen liputuspäivää, jolla muistetaan Suomen sodissa kotiseutunsa pysyvästi tai väliaikaisesti jättäneitä.

Evakkojen muistoksi liputettiin ensimmäisen kerran viime vuonna.

Päivä on valikoitu Karjalan Liiton perustamispäivän mukaan. Talvisodan jälkeen perustetun liiton tärkeimpänä tehtävänä oli sen alkuvaiheessa tukea kotinsa menettäneitä siirtokarjalaisia.

Sisäministeriö suosittaa yleistä liputusta tänään koko maassa. Myös valtion virastot ja laitokset liputtavat evakkojen kunniaksi tänään.

Sisäministeri Mari Rantanen (ps.) sanoo Karjalan Liiton tiedotteessa, että Karjalan evakot ja heidän jälkeläisensä ovat olleet keskeisessä roolissa suomalaisen yhteiskunnan rakentajina.

- Evakkojen päivä muistuttaa meitä siitä, miten sitkeys ja toivo voivat synnyttää uutta elinvoimaa koko yhteiskunnalle, Rantanen sanoo.

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

