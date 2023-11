Evakuoinnit Gazasta Egyptiin alkaneet – listalla myös suomalaisia

Evakuoinnit Gazan eteläosasta Rafahin rajanylityspaikalta ovat käynnissä. Ensimmäiset ulkomaalaiset ja kaksoiskansalaiset ovat saapuneet Gazasta Egyptiin, useat medialähteet kertovat. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Egyptin tiedustelupalveluita lähellä olevan televisiokanavan lähettämässä videokuvassa näkyy, kuinka vanhuksia ja vanhempia lastenvaunujen kanssa astuu ulos bussista Egyptin puolella rajanylityspaikkaa.

Ensimmäisessä vaiheessa Egyptin puolelle on kuljetettu haavoittuneita. Rajalla ylitysvuoroaan on odottanut joukko kaksoiskansalaisia ja ulkomaalaisia. Gazan rajaviranomaisten julkaiseman listan mukaan myös kuudelle Suomen kansalaiselle on annettu lupa poistua Gazasta rajanylityspaikan kautta.

Rajanylityspaikka on avattu ensimmäistä kertaa äärijärjestö Hamasin Israeliin 7. lokakuuta tekemän hyökkäyksen jälkeen. Diplomaattilähteiden mukaan rajanylityspaikka avattiin Egyptin, Israelin ja Hamasin päästyä asiasta sopimukseen Qatarin ja Yhdysvaltojen välittämissä neuvotteluissa.

USEAN sadan ulkomaiden kansalaisen tai kaksoiskansalaisen odotetaan pääsevän lähtemään Gazasta tämän päivän aikana.

Ulkomaalaisten ja kaksoiskansalaisten lisäksi rajan yli on päästetty vakavasti haavoittuneita palestiinalaisia, joita kuljetetaan ambulansseilla hoitoon sairaaloihin Egyptiin. Ambulansseja on tänään poistunut Gazasta rajanylityspaikan kautta.

Osa haavoittuneista viedään hoitoon rajanylityspaikan lähelle avattuun kenttäsairaalaan ja osa el-Arishin kaupunkiin 30 kilometrin päähän. Vakavimmin haavoittuneet on tarkoitus viedä hoitoon Kairoon.

BBC:n mukaan jatkossa noin 500 ihmistä päivässä pääsisi poistumaan Gazasta Rafahin rajanylityspaikan kautta. Gazassa asuu BBC:n mukaan noin 7 000 kaksoiskansalaiseksi rekisteröitynyttä.

MYÖS Suomen kansalaisia on odottanut Egyptin vastaisella rajalla ulospääsyä Gazasta.

AFP:n mukaan suora videokuva paikalta on näyttänyt väkijoukkojen kulkeneen rajanylitysterminaaliin palestiinalaisten puolelta. Rajanylitysterminaaliin on saapunut kokonaisia perheitä omaisuuttaan kantaen ja useita haavoittuneita pyörätuoleissa.

- Olemme egyptiläisiä emmekä ole päässeet ylittämään rajaa omaan maahamme, kaksoiskansalainen Umm Yussef kertoi AFP:lle Gazan puolella rajaa.

- Päästäkää meidät sisään, olemme uupuneita. Emme voi syödä tai nukkua, hän lisäsi.

Gazassa on viime päivinä käyty raskaita taisteluita Israelin ja Hamasin välillä. Israelin iskuissa Gazaan on kuollut Hamasin kontrolloiman alueen terveysministeriön mukaan yli 8 800 palestiinalaista, joista kaksi kolmasosaa on naisia ja lapsia.

Lukuja ei ole vahvistettu.