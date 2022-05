Evakuointitilanteesta pidetään ”täyttä radiohiljaisuutta” – Venäjä: 46 siviiliä pääsi lähtemään tehdasalueelta

Mariupolin saarretulta Azovstalin terästehtaan alueelta on evakuoitu kymmeniä siviilejä, Venäjä kertoi sunnuntaina. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Venäjän puolustusministeriön mukaan 46 siviiliä pääsi lähtemään alueelta lauantaina, ja he ovat saaneet ruokaa ja majoituksen.

Azovstalin laaja tehdasalue on Venäjän maan tasalle pommittaman Mariupolin kaupungin ainoa alue, jossa on vielä Ukrainan joukkoja. Tehtaan suojissa on ukrainalaisten mukaan sinne perääntyneiden sotilaiden lisäksi satoja siviilejä. Yhteensä alueella on noin tuhat siviiliä ja sotilasta, joista haavoittuneita on noin 600.

Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin mukaan maan hallinto tekee kaikkensa saadakseen siviilit evakuoiduksi Mariupolista. Kaupungin pormestarin avustaja sanoi Telegramissa sunnuntaina, että evakuointitilanteesta pidetään ”täyttä radiohiljaisuutta.”

Ukrainalaisen Azovin rykmentin varakomentaja Svjatoslav Palamar kertoi myöhään lauantaina, että siviilien evakuoinnit Azovstalin alueelta on saatu aloitettua. Palamar kertoi tuolloin, että 20 naista ja lasta oli saatu evakuoitua tulitauon alettua kello 11. Alun perin tulitauon piti alkaa aamukuudelta.

Palamarin mukaan Azovin rykmentin jäsenet raivaavat Venäjän pommituksien kohteeksi joutunutta terästehtaan aluetta, jotta siviilit saataisiin ulos raunioista.

Hersonin alueen valuutta vaihtuu Venäjän ruplaan.

Venäjä pyrkii lujittamaan hallintaansa Hersonin kaupungista Etelä-Ukrainassa, arvioi Britannian puolustusministeriö tuoreimmassa katsauksessaan Ukrainan sodasta.

Ministeriön mukaan on selviä merkkejä siitä, että Venäjä yrittää vakiinnuttaa poliittisen ja taloudellisen valtansa Hersonissa, jonka se valtasi sodan alkuvaiheessa maaliskuun alussa.

Hersoniin perustettu Venäjä-mielinen hallinto on esimerkiksi ilmoittanut, että alueen valuutta vaihtuu Ukrainan hryvniasta Venäjän ruplaan neljän kuukauden siirtymäjakson aikana. Ruplan käyttämisen maksuvälineenä on tarkoitus alkaa Hersonissa tänään sunnuntaina.

Kremlin perustama hallinto on myös ilmoittanut, että Hersonin paluu Ukrainan hallintaan on ”mahdotonta.” Ukrainan joukot ovat tehneet viime viikkoina vastahyökkäyksiä Hersonin alueella.

Hersonin alue ja samanniminen kaupunki sijaitsevat Etelä-Ukrainassa Krimin niemimaan pohjoispuolella. Britannian puolustusministeriön mukaan vahva ote Hersonista ja sen liikenneyhteyksistä parantaisi Venäjän mahdollisuuksia jatkaa sotimista Ukrainaa vastaan ja lujittaisi myös Venäjän kontrollia sen itseensä liittämästä Krimistä. Venäjän havittelema maayhteys Krimille on riippuvainen Hersonin hallinnasta.

Britannian puolustusministeriö kertoi myös hiljattain Venäjän suunnittelevan Hersoniin lavastettua kansanäänestystä, jolla olisi tarkoitus oikeuttaa Venäjän miehitys. Vuonna 2014 Venäjä järjesti Krimillä laittoman kansanäänestyksen Venäjään liittymisestä sijoitettuaan joukkojaan alueelle.

Jotkut asiantuntijat ovat arvioineet Venäjän saattavan perustaa Hersoniin samanlaisen niin sanotun kansantasavallan kuin Itä-Ukrainan Donetskin ja Luhanskin alueille.