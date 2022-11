EVAn kysely: Yli puolet suomalaisista katsoo, että Suomen on oltava avoin kaikelle yhteistyölle Naton sisällä

Suomalaisista 78 prosenttia suhtautuu Suomen Nato-jäsenyyteen myönteisesti, käy ilmi Elinkeinoelämän valtuuskunta EVAn Arvo- ja asennetutkimuksesta. DEMOKRAATTI Demokraatti

Vain kahdeksan prosenttia suhtautuu Nato-jäsenyyteen kielteisesti.

Kyseessä on EVAn Arvo- ja asennetutkimuksen ensimmäinen mittaus suomalaisten suhtautumisesta Nato-jäsenyyteen jäsenyyden hakemisen jälkeen. Edellisessä, maaliskuun alussa tehdyssä mittauksessa 60 prosenttia kannatti Suomen liittymistä Natoon, EVA kertoo tiedotteessaan.

Yli puolet (53 %) suomalaisista katsoo, että Suomen tulee olla avoin kaikelle yhteistyölle Naton sisällä, mukaan lukien Suomeen sijoitettavat sotilastukikohdat. Vain neljännes (25 %) torjuu väittämän.

Miehet (83 %) suhtautuvat Suomen Nato-jäsenyyteen naisia (75 %) myönteisemmin, mutta naisten suhtautumisessa on tapahtunut suuri muutos hakemuksen jättämisen jälkeen. Vielä maaliskuussa alle puolet naisista kannatti Suomen Nato-jäsenyyttä.

ENEMMISTÖ kaikissa väestöryhmissä, vasemmistoliiton äänestäjiä lukuun ottamatta, suhtautuu Suomen Nato-jäsenyyteen positiivisesti. Heistäkin 48 prosenttia suhtautuu Suomen Nato-jäsenyyteen positiivisesti, ja negatiivisesti Nato-jäsenyyteen suhtautuvia on ryhmässä vain 23 prosenttia.

Voimakkainta positiivinen suhtautuminen Nato-jäsenyyteen on kokoomuksen (97 %), sosiaalidemokraattien (89 %) ja keskustan (87 %) kannattajissa.

Tulokset perustuvat 2 088 henkilön antamiin vastauksiin. Tulosten virhemarginaali on koko väestön tasolla 2-3 prosenttiyksikköä kumpaankin suuntaan. Tiedot kerättiin 19.-31.10.2022. Vastaajat edustavat koko maan 18-79-vuotiasta väestöä (pois lukien Ahvenanmaa).

Aineisto on kerätty Taloustutkimus Oy:n internetpaneelissa, josta tutkimusotos on muodostettu ositetulla satunnaisotannalla. Aineisto on painotettu edustamaan väestöä iän, sukupuolen, asuinalueen, koulutuksen, ammatin tai aseman, toimialan ja puoluekannatuksen mukaan.