Eveliina Heinäluomalta suora kysymys Wille Rydmanille

Tuoreen selvityksen mukaan työn perässä muuttaneiden työllisyys ei romahda, kuten perussuomalaiset on väittänyt. Demokraatti Demokraatti

SDP:n kansanedustaja Eveliina Heinäluoma sanoo, että perussuomalaisten puheilta putosi jälleen kerran perusta työ- ja elinkeinoministeriön selvityksen myötä.

Uuden selvityksen mukaan vielä kymmenen vuoden maassa asumisen jälkeenkin työluvalla Suomeen muuttaneet keskimäärin maksavat enemmän veroja kuin saavat tulonsiirtoja. Heinäluoma sanoo tiedotteessaan, että perussuomalaiset ovat sinnikkäästi väittäneet oman ajatuspajansa selvitysten perusteella, että työn perässä EU:n ulkopuolelta tulleiden työllisyys romahtaa nopeasti ja he päätyvät tyypillisesti elämään tukien varassa.

– Kysynkin ministeri Wille Rydmanilta (ps.), ottaako hän oman ministeriönsä selvityksen vakavasti.

Heinäluoma muistuttaa, että perussuomalaisilla on pitkät perinteet aiheen “valinnanvaraiselle faktatarkastelulle”.

– Perussuomalaisten leimaavat ja vähättelevät puheet maahanmuuttajista ovat vahingollisia suomalaiselle yhteiskunnalle. Myös puheet kansalaisoikeuksien rajaamisesta, kuten vaalikelpoisuuden poistaminen kaikilta paitsi syntyperäisiltä Suomen kansalaisilta, ovat osa kuristavaa ilmapiiriä, jota puolueen kärkipoliitikot puheillaan rakentavat.

Viesti on vastenmielinen: vaikka kuinka olisit osa suomalaista yhteiskuntaa, tekisit töitä, oppisit kielen, tulet aina perussuomalaisten ajamalla politiikalla olemaan kolmosluokan kansalainen. Tällainen politiikka ajaa nimenomaan tänne muuttaneet yhteiskunnan ulkopuolelle ja esimerkiksi jengien pariin, hän sanoo.

HEINÄLUOMA sanoo, että samalla, kun tuemme kotoutumista, tulee maahanmuuttajilta itseltään edellyttää vastuuta omasta kotoutumisestaan. Myös yhteiskunnan asenteissa on edelleen korjattavaa, sillä liian usein maahanmuuttajat kohtaavat syrjiviä asenteita työnhaussa.

Se, millainen vaikutus selvityksellä hallituksen ja sen perussuomalaisten jäsenten toimintaan on, jää Heinäluoman mukaan nähtäväksi. Toistaiseksi on Heinäluoman mukaan näyttänyt sille, että uuden hallitusvastuun myötä perussuomalaiset ei ole jarruttanut puheitaan, vaan on pikemminkin jopa laajentanut halveksivaa puhetapaansa.

– Maahanmuuttajien vähättely näyttää saaneen rinnalleen yleisesti pienipalkkaisten, työtätekevien ihmisten vähättelyn. Kaikki tämä on vaarallista puhetta. Vaikeina aikoina Suomessa tarvitaan kiilanlyöjien sijaan rakentajia. Ensimmäinen askel olisi ottaa todesta tämä perussuomalaisten oman ministeriön selvitys ja antaa arvoa maahanmuuttajataustaisten ihmisten työpanokselle.