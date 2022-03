Ex-asuntoministeri: ”On tärkeää turvata lähiöiden ihmisten viihtyvyys, turvallisuus ja palvelut”

Eduskunta käsittelee tänään valtioneuvoston selontekoa asuntopoliittiseksi kehittämisohjelmaksi vuosille 2021-2028. Siinä asetetaan valtion asuntopolitiikalle tavoitteita seuraaville kahdeksalle vuodelle. DEMOKRAATTI Demokraatti

Kansanedustaja, valtiovarain- ja tarkastusvaliokunnan jäsen, entinen asuntoministeri Pia Viitanen (sd.) iloitsee, että lähiöiden kehittäminen sekä selvitys kotitalousvähennyksen laajentamisesta energiaremontteihin on huomioitu selonteossa.

Hän huomauttaa, että Suomessa 1,5 miljoonan ihmisen koti sijaitsee lähiössä.

– Se on merkittävä joukko. On tärkeää turvata näiden ihmisten kotikatujen ja pihojen viihtyvyys, turvallisuus ja hyvä palvelutarjonta. Siksi lähiöitä kehitetään kokonaisvaltaisesti ja nyt selonteossa vakiinnutetaan kestävä, pitkäjänteinen ja poikkihallinnollinen lähiöiden kehittämistyö osaksi kuntien toimintaa määräaikaisten ohjelmien sijaan, Viitanen toteaa tiedotteessa.

Tarkastusvaliokunta laati viime kaudella mietinnön asumisesta, jonka pohjalta eduskunta linjasi yksimielisesti asuntopoliittiset painopisteet tuleville vuosille. Siinä kiinnitettiin erityistä huomiota lähiöiden kehittämiseen ja niiden eriytymisen ehkäisyyn. Mietintö määritteli myös toimet, joilla varmistetaan jokaisen oikeus kohtuuhintaiseen kotiin, joka vastaa ihmisen tarpeita kulloisessakin elämäntilanteessa.

– Asumisesta saatiin vahva kirjaus Rinteen-Marinin hallitusohjelmaan. Nyt nämä toimet ovat käynnissä ja saavat jatkoa myös tämän asuntopoliittisen selonteon myötä, Viitanen iloitsee.

Suomessa monet lähiöt ovat tulleet peruskorjausikään, ja lähiökotien korjauksia on hänen mielestään tärkeää edistää.

”Kerros- ja rivitalojen korjauksiin pitäisi saada kotitalousvähennys.”

Viitanen korostaakin, että kevään aikana on myös tehtävä tarvittavat päätökset peruskorjausten tukemiseksi kerros- ja rivitaloissa.

– Kotitalousvähennyksen laajentamisesta on tekeillä tärkeä selvitys, jonka mukaan asunto-osakeyhtiötkin voisivat saada sitä. Pidän tärkeänä, että jatkossa myös kerros- ja rivitalojen korjauksiin olisi mahdollista saada kotitalousvähennys. Kyseessä on merkittävä parannus ja on tärkeää edetä ripeästi tässä asiassa.

Hän pitää merkittävänä parantaa peruskorjausten yhteydessä myös energiatehokkuutta ja vastata näin ilmastohaasteeseen.

– On hyvä, että energiatehokkuusinvestointeja ja korjausrakentamista on tuettu ja tuetaan myös tulevaisuudessa.

Energia-avustuksen määräraha taloyhtiöille vuodelle 2022 on 40 miljoonaa euroa. Avustukset asuinrakennusten ja asuntojen korjaustoimintaan ovat yhteensä 36,50 miljoonaa tänä vuonna. Näin edistetään Viitasen mukaan asuntojen esteettömyyttä, terveitä tiloja ja turvallisuutta.