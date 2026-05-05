Ex-kansanedustajalle sakot kansanedustajan kunnianloukkauksesta

Perussuomalaisten entinen kansanedustaja Reijo Tossavainen on tuomittu sakkoihin vasemmistoliiton kansanedustajan Veronika Honkasalon kunnianloukkauksesta.

Tossavainen väitti sosiaalisessa mediassa, että Honkasalo on vaatinut Israelin valtion ja juutalaisten tuhoa. Hän esitti väitteet sen jälkeen, kun Honkasalo piti puheen Palestiinaa tukevassa mielenosoituksessa syksyllä 2023.

HELSINGIN käräjäoikeuden mukaan Tossavainen on ymmärtänyt tai hänen olisi tullut ymmärtää, että hän levittää ilmeisellä tavalla valheellisia väitteitä ottaen huomioon hänen taustansa päätoimittajana ja kansanedustajana.

Tossavaiselle tuomittiin rangaistukseksi 40 päiväsakkoa.