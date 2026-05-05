5.5.2026 10:37 ・ Päivitetty: 5.5.2026 10:37

Ex-kansanedustajalle sakot kansanedustajan kunnianloukkauksesta

TROND H. TROSDAHL / LEHTIKUVA
Perussuomalaisten Reijo Tossavainen eduskunnassa 19. kesäkuuta 2013.

Perussuomalaisten entinen kansanedustaja Reijo Tossavainen on tuomittu sakkoihin vasemmistoliiton kansanedustajan Veronika Honkasalon kunnianloukkauksesta.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Tossavainen väitti sosiaalisessa mediassa, että Honkasalo on vaatinut Israelin valtion ja juutalaisten tuhoa. Hän esitti väitteet sen jälkeen, kun Honkasalo piti puheen Palestiinaa tukevassa mielenosoituksessa syksyllä 2023.

HELSINGIN käräjäoikeuden mukaan Tossavainen on ymmärtänyt tai hänen olisi tullut ymmärtää, että hän levittää ilmeisellä tavalla valheellisia väitteitä ottaen huomioon hänen taustansa päätoimittajana ja kansanedustajana.

Tossavaiselle tuomittiin rangaistukseksi 40 päiväsakkoa.

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

