Ex-puoluejohtaja pyörähtelee pian parketilla – Tanssii tähtien kanssa -tanssiparit paljastettiin

Vihreiden entinen puheenjohtaja Touko Aalto osallistuu MTV3-kanavalla syyskuussa alkavaan Tanssii tähtien kanssa -ohjelmaan.

Vastikään Apteekkariliiton yhteiskuntasuhdejohtajana aloittanut Touko Aalto kertoo lähteneensä tanssikilpaan mukaan kohdatakseen pelkonsa. Hän haluaa ylittää itsensä, oppia tanssimaan niin hyvin kuin mahdollista ja kannustaa katsojia kohtaamaan jännittäviä asioita, hän listaa tiedotteessa.

– Tanssi on monella tapaa keino vapauttaa tuntemuksia, joita on puristanut itsensä sisälle ja rohkeutta olla oma itsensä. Mahdollisuus oppia tanssimaan on keino avata itseäni rohkeasti. Kaiken ei tarvitse olla niin ryppyotsaista ja vakavaa. Sitä viestiä minä haluaisin välittää, hän sanoo.

Aalto tanssii Jutta Heleniuksen kanssa, joka oli myös vuonna 2011 kilpailuun osallistuneen entisen kansanedustaja Jani Toivolan (vihr.) tanssipari. Touko Aalto puolestaan on toiminut aiemmin Toivolan eduskunta-avustajana.

– Ympyrä sulkeutuu! Tosin Jani oli tanssijana upea parkettien partaveitsi, kun minä taidan olla enemmän sellainen ujo Muumipeikko, Aalto kuvailee.

Tanssii tähtien kanssa -ohjelmassa on nyt ensimmäistä kertaa kaksitoista tanssiparia. Muut parivaljakot ovat JVG-yhtyeen Jare Brand ja Saana Akiola, Janina Fry ja Anssi Heikkilä, jääkiekkoilija Niklas Hagman ja Kia Lehmuskoski, näyttelijä Kristiina Halttu ja Aleksi Seppänen, Duudsoneista tuttu Jukka Hildén ja Katri Mäkinen, entinen Miss Suomi Shirly Karvinen ja Jani Rasimus, muusikko Jesse Markin ja Claudia Ketonen, suunnittelija Minna Parikka ja Matti Puro, hiihdon maailmanmestari, olympiamitalisti Virpi Sarasvuo ja Sami Helenius sekä päätoimittaja Sami Sykkö ja Ansku Bergström.

Tuomareina nähdään jälleen Jukka Haapalainen, Helena Ahti-Hallberg ja Jorma Uotinen. Ohjelman juontajina jatkavat Vappu Pimiä ja Mikko Leppilampi.