Ex-puoluejohtajaa syytetään kiihottamisesta kansanryhmää vastaan eduskuntavaalikampanjoinnissa

Suomen kansa ensin -puolueen ex-puheenjohtajalle Marco de Witille on luettu lisää syytteitä Pirkanmaan käräjäoikeudessa.

Osa syytteistä liittyy eduskuntavaalikampanjointiin keväällä 2019. Syyttäjän mukaan de Wit mainosti itseään ja puoluettaan Helsingin Narinkkatorilla vaalimainoksella, jossa luki ”Matut ulos” ja ”Homotus kaappiin”. De Wit levitti mainoksia myös teiden vierustoille ja esitteli niitä netissä.

Sana matu tarkoittaa yleensä ”maahantunkeutujaa” ja on halventava nimitys maahanmuuttajille.

Syyttäjän mukaan de Wit oli myös hyväksynyt puolueen vaalimainokseksi julisteen, jossa oli kuvapari ja teksti ”Kumman Suomen haluat?”.

– Kuvaparin yläkuvassa on vaaleaihoinen perhe idyllisessä puistomaisemassa. Alakuvassa on tummalle taustalle kuvattu kadulla liekehtivä tulipalo ja lyömäase kädessä kulkeva tumma hahmo. Alemmassa kuvassa etualalle on lisätty piirroskuva mustaan burkaan pukeutuneesta muslimista, syyttäjä kuvasi mainosta.