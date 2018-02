Ex-työministeri paaluttaa KSML:ssa työttömien kyykytysmallista: Tämä hallituksen toimista oikeasti seuraa

Kiinteistöpalveluissa vain 17 prosenttia uskoo, että oma tilanne on paranemaan päin.

Palvelualojen ammattiliitto PAMin suhdannebarometri kertoo, että joka neljäs (26 prosenttia) alan työntekijä epäilee oman taloutensa heikkenevän vuoden sisällä.

Viimeisen kolmen kuukauden aikana huoli on lisääntynyt. Kiinteistöpalveluissa näkymien muutos on dramaattinen. Vielä kolme kuukautta sitten 34 prosenttia kyselyyn vastanneista alan työntekijöistä uskoi tilanteensa olevan paranemaan päin. Nyt tuo luku on puolittunut 17 prosenttiin.

Tuoreessa Tilastokeskuksen kuluttajabarometrissä vain 8 % suomalaisista pelkäsi taloustilanteensa heikkenevän tulevan vuoden kuluessa.

– Tähän verrattuna palvelualojen työntekijät kokevat tilanteensa selvästi keskimääräistä synkempänä, PAMin ekonomisti Olli Toivanen huomauttaa.

Työnantajayritysten tilanne nähdäänkin kyselyssä valoisampana. Tulevan vuoden aikana työnantajayritysten talouden uskoo paranevan edelleen jopa 36 % ja heikentyvän vain 10 % vastaajista.

Vaikka toimeentulon riittämättömyys huolettaa, yhä useampi kokeekin työpaikkansa suhteellisen pysyväksi. Melkein puolet vastaajista (48 %) ei koe lainkaan työttömyyden uhkaa.

– Vaikka oman työpaikan koetaan olevan turvattu, vastaajat ovat huolissaan toimeentulonsa riittävyydestä, Toivanen painottaa.

Ansiotaso ei ole seurannut kohonneita elinkustannuksia.

Hän epäilee, että yksi syy toimeentulon riittämättömyyden tunteen lisääntymiseen voi olla, ettei työtunteja ole tarjolla riittävästi.

– Kokonaisuutena kyse on kuitenkin siitä, ettei ansiotaso ole seurannut kohonneita elinkustannuksia.

Kyselyssä tiedusteltiin ensimmäistä kertaa myös vastaajien arviota siitä, kuinka kauan heillä kestäisi saada uusi työpaikka, mikäli he nyt jäisivät työttömiksi.

Melkein joka viides vastanneista (19 %) uskoo, ettei saa enää uutta työpaikkaa nykyisen työsuhteen päätyttyä. Vaihtelu eri toimialojen välillä on kuitenkin huomattavaa. Matkailu- ja ravintola-alalla vain 12 prosenttia vastaajista uskoo nykyisen työpaikan jäävän heidän viimeisekseen.

– Matkailu- ja ravintola-alalla työskentelee huomattavasti keskimääräistä suurempi osuus nuoria, ja erityisesti pääkaupunkiseudulla alaa vaivaa huutava työvoimapula. Kokonaisuutena heikko luottamus uuden työpaikan löytämiseen palvelualoilla on kuitenkin huolestuttavaa, Toivanen korostaa.