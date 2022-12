Expressen: Kahta Turkin vaatimaa miestä ei voi luovuttaa, sanoo Ruotsin valtakunnansyyttäjä

Ruotsalaislehti Expressen kertoo Ruotsin valtakunnansyyttäjän antaneen lausunnon maan korkeimmalle oikeudelle, ettei kahta Turkin vaatimaa miestä voi luovuttaa.

Turkki on syyttänyt kumpaakin miestä yhteistyöstä Gülen-liikkeen kanssa, jota Turkin hallinto syyttää vuoden 2016 vallankaappausyrityksestä. Turkki on lokakuun alussa Ruotsin kanssa Ankarassa pidetyssä tapaamisessa vaatinut miesten luovuttamista. Tapaaminen liittyi Ruotsin Nato-jäsenyysprosessiin, jota Turkki on jarruttanut Suomen jäsenyyshaun ohella.

Turkki on asettanut sekä Suomelle että Ruotsille useita vaatimuksia ehdoksi maiden Nato-jäsenyyksien ratifioinnille.

EXPRESSENIN mukaan toisen miehistä sanotaan Turkissa ollessaan ladanneen salatun mobiilisovelluksen, jota Gülen-liikkeen edustajat ovat myös käyttäneet. Miehen sanotaan osallistuneen myös liikkeen tapaamisiin. Hän on saanut Ruotsista pysyvän oleskeluluvan ja pakolaisstatuksen.

Toisen miehen kerrotaan myös ladanneen saman sovelluksen. Hän istui Turkissa vuoden tutkintavankeudessa, kunnes hänet vapautettiin, mutta hänelle oli määrätty ilmoittautumisvelvollisuus viranomaisille sekä matkustuskielto. Kun mies ymmärsi myös vaimonsa ja tytärtensä olevan epäiltyinä rikoksesta, perhe päätti paeta Turkista.

Miehellä on kolmen vuoden oleskelulupa Ruotsiin ja pakolaisstatus.

Valtakunnansyyttäjän mukaan miehet eivät ole syyllistyneet rikokseen Ruotsin lain mukaan ja he ovat vaarassa joutua vainon kohteeksi Turkissa.