Expressen: Ruotsin turvallisuuspoliisi otti kiinni entisen korkea-arvoisen sotilaan ja hänen vaimonsa

Säpo tiedotti tiistaina pidätyksistä, mutta epäiltyjen henkilöllisyyttä ei tuolloin kommentoitu.

Lehden tietojen mukaan tutkintaa käsitellään muutenkin erittäin salaisena, ja vangittuja säilytetään täysin ulkomaailmasta eristettyinä.

Expressen kertoo, että pidätetyllä entisellä sotilaalla oli pitkä ura puolustusvoimissa. Nykyisin hänen kerrotaan työskentelevän viranomaistehtävissä puolustusvoimien ulkopuolella. Lehden lähteen mukaan myös pidätetty vaimo on ”herkäksi” luonnehditussa asemassa viranomaisen palveluksessa.

TAPAUKSEEN liittyen Säpo on takavarikoinut tavaraa sekä pidätettyjen kodista että ainakin yhdestä muusta osoitteesta, Expressen kertoo. Takavarikoitujen esineiden joukossa on ainakin tietokoneita ja puhelimia. Myös epäiltyjen työpaikoille on tehty etsintöjä.