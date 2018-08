Facebook ja Twitter poistivat satoja tilejä vaikuttamisyritysten takia – ”Uskomme, että nämä sivut, ryhmät ja tilit olivat osa kahta eri kampanjaa”

Sosiaalisen median jätti Facebook kertoo poistaneensa Facebookista ja Instagramista satoja sivuja, ryhmiä ja tilejä vaikuttamisyritysten takia. Toimien taustalla olivat tiettävästi Iran ja Venäjä, mutta kytköstä tahojen välillä ei ole löytynyt.

– Uskomme, että nämä sivut, ryhmät ja tilit olivat osa kahta eri kampanjaa. Toinen on lähtöisin Iranista ja sillä on kytköksiä valtio-omisteiseen mediaan. Toisen taustalla on ryhmä ihmisiä, jotka Yhdysvaltain hallinto ja muut ovat liittäneet Venäjään, sanoi Facebookin toimitusjohtaja Mark Zuckerberg New York Timesin mukaan.

Myös viestipalvelu Twitter kertoo poistaneensa liki 300 tiliä manipulaation takia. Twitterin mukaan vaikutusyritykset olivat koordinoituja ja moni tileistä oli niin ikään peräisin Iranista.

Facebook tiedottaa poistaneensa yli 650 Iraniin kytkeytyvää sivua, ryhmää ja tiliä. Vaikutusyritykset kohdistuivat ihmisiin Lähi-idässä, Latinalaisessa Amerikassa, Yhdysvalloissa ja Britanniassa.

Yhteys Venäjän sotilastiedustelupalveluihin.

Samaan aikaan Facebook on poistanut useita sivustoja, joilla näyttää olevan yhteys Venäjän sotilastiedustelupalveluihin. Kyse on osin samoista toimijoista, joita poistettiin kyberhyökkäysten takia Yhdysvaltain vuoden 2016 presidentinvaalien alla. Tällä kertaa toiminta on kohdistunut Syyrian ja Ukrainan politiikkaan, eikä Yhdysvaltoihin kohdistuvia vaikutusyrityksiä ole toistaiseksi havaittu.

Ilmoitukset kuvastavat, miten aggressiivisesti ulkomaiset tahot yrittävät vaikuttaa sosiaalisen median kautta eri maiden politiikkaan. Yhdysvaltain välivaalien alla sosiaalisen median jätit ovat pyrkineet suojaamaan alustojaan estääkseen vuoden 2016 presidentinvaalikampanjan kaltaisen disinformaation leviämisen.

Yhdysvaltain presidentinvaalien jälkeen Facebook kertoi, että sen sivustoa käytettiin vaalivaikuttamiseen suuntaamalla äänestäjille tarkoitushakuisia viestejä kiistanalaisista kysymyksistä kuten maahanmuutosta, asevalvonnasta ja ympäristöasioista.