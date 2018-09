Fakta on, että Ruotsissa tapahtui gallup-katastrofi, ja jos vastaavaa olisi tapahtunut Soinin perussuomalaisille, maisterisjätkän parku olisi kuulunut taivaaseen saakka

Ruotsin vaaleja on analysoitu nyt pari päivää. Yleinen totuus tuntuu olevan muun muassa se, että kerrankin gallupit pitivät kutinsa. Suomut eivät putoa silmiltä.

Tosiasia on, että gallupit eivät päässeet lähellekään kiinni sosialidemokraattien kannatukseen. Ennusteet menivät usealla prosenttiyksiköllä pieleen. Ruotsin päähallituspuolueen kannatuksesta putosi vain 2,8 %-yksikköä. Se on erinomainen saavutus hallitusvastuussa olevalta puolueelta, vaikka otettaisiin huomioon se, että Ruotsin konteksti blokkeineen on erilainen kuin omamme.

Siinä saattaa esimerkiksi kotoisella keskustallamme olla tekemistä, jotta pääsee samaan lopputulokseen huhtikuun eduskuntavaaleissa.

Ruotsin sosialidemokraattinen puolue on perustettu 1800-luvulla. Tutkimuslaitokset ovat seuranneet sen kannatuksen kehitystä vuosikymmeniä. Miksi nyt mentiin niin pahasti mieleen? Sitä voisi olla hyvä gallup-laitoksissa pohtia. Kenties joku voisi ottaa asiasta vähän vastuutakin. Suomen oloissa käynnissä olisi jonkinasteinen kohu.

Jos ja kun Suomessa olisi aikanaan tapahtunut vastaavaa Soinin perussuomalaisille, maisterisjätkän parku olisi kuulunut taivaaseen saakka. Ilmeisesti Ruotsissa sosialidemokraatit eivät ole itseään kunnioittaen kuitenkaan nostaneet asiasta sen suurempaa meteliä. Lähinnä on kuulunut helpotuksen huokaus. Syytä analyysiin voisi Ruotsissakin olla, ihan tulevaisuudenkin kannalta.

Gallupien epäonnistumisten takana on – kuitenkin – luultavimmin vaikuttanut vaikeus hahmottaa ruotsidemokraattien kannatusta.

Ruotsin vaaleissa media pelasi ruotsidemokraattien pussiin. SVT:kin lähti ratkaisevalla hetkellä tanssiin mukaan. Jos muista puolueista ei löytynyt riitapukareita, mediasta se löytyi. Populistien logiikkaa. Tapahtunut on hyvä huomioida tulevissa Suomenkin vaaleissa.

Kun Suomessa vaalien jälkeisenä aamuna luki uutisia Ruotsin vaaleista, tuntui kuin valmiiksi väännetyt analyysit ruotsidemokraattien jättivoitosta olisi isketty pienin muutoksin julki. Voittohan se oli ja sillä selvä, mutta luotuihin odotuksiin nähden ei kuitenkaan niin suuri kuin moni odotti.

Suomessa on saanut vaikutelman, että kokoomus juhlii täällä Ruotsin maltillisen kokoomuksen voittoa. Se on taitavaa mielikuvien hallintaa.

Tuntui myös, että artikkeleihin oli saatu mukaan ahdettua tarina sosialidemokraattien suuresta häviöstä. Häviöhän se oli, mutta paljon pienempi kuin odotettiin. Trump ja brexit eivät saaneet seuraa Ruotsista, vaikka monen takaraivossa tämä tuntui jyskyttävän.

Jos kerran Ruotsin vaaleilla on niin suuri vaikutus Suomen politiikkaan, ehkä tämä gallup-kysymyskin olisi syytä analysoida kunnolla. Sosialidemokraattien kannatus oli paljon oletettua suurempi.

Suomessa on saanut vaikutelman, että kokoomus juhlii täällä Ruotsin maltillisen kokoomuksen voittoa. Se on taitavaa mielikuvien hallintaa. Käykääpä katsomassa Ruotsin moderaattien kannatuskäyrä viimeisen kymmenen vuoden ajalta. Se vasta onkin mielenkiintoista luettavaa.

Hallitusratkaisusta riippuen, kysykää myös, mitä sana maltillinen jatkossa tarkoittaa.