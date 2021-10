FC Atlantiksen pelaajien rikosepäilyt syyteharkintaan – toista epäillään muun muassa törkeästä lapsenraiskauksesta

Helsingin poliisi on saanut valmiiksi kahden jalkapalloseura FC Atlantiksen pelaajan rikosepäilyjen esitutkinnan. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Epäiltynä on myös kolmas henkilö, joka ei ole FC Atlantiksen pelaaja.

Poliisi epäilee heitä kolmeen alaikäiseen uhriin kohdistuneista törkeistä seksuaalirikoksista heinäkuussa. Rikosepäilyt ovat siirtyneet syyteharkintaan.

Pelaajat vangittiin heinäkuussa, ja he ovat yhä vangittuina. Toinen heistä on vangittu epäiltynä törkeästä lapsenraiskauksesta ja törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Toinen on vangittu epäiltynä kahdesta törkeästä raiskauksesta.

Poliisin mukaan kolmatta henkilöä epäillään törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Hän ei ole enää tutkintavankeudessa, mutta hänet on määrätty tehostettuun matkustuskieltoon.

Kakkosessa pelaava FC Atlantis kertoi heinäkuussa, että se on hyllyttänyt kaksi seuran pelaajaa poliisin rikostutkinnan ajaksi.