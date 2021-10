Fennovoiman ydinvoimalahankkeen venäläisellä pääurakoitsijalla miljoonien verovelat – ”He ovat maksaneet kaikki saatavansa”

Fennovoiman ydinvoimalahankkeessa pääurakoitsijana toimivalta yhtiöltä paljastui kesällä lähes kolmen miljoonan euron edestä maksamattomia veroja Suomeen. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Hanhikiven voimalan pääurakoitsijana toimii venäläinen rakennusyhtiö Concern Titan-2. Sen suomalainen sivuliike on saanut kesäkuun lopussa maksuhäiriömerkinnän 2,85 miljoonan euron tilittämättömistä veromaksuista. Verovelkarekisterin mukaan yhtiö ei ole myöskään toimittanut ajallaan vaadittuja veroilmoituksia.

STT ei saanut asiaan kommentteja yhtiöltä, mutta Fennovoiman projektijohtaja Jouni Takakarhu vahvistaa verosaatavien olemassaolon. Hänen mukaansa asia kävi ilmi Titan-2:n vuosittaisessa verotarkastuksessa kesällä.

- He ovat maksaneet kaikki saatavansa verottajalle syyskuussa tarkastuksessa sovitun aikataulun mukaisesti. Tällä hetkellä tietojemme mukaan heillä ei ole verottajalle mitään rästissä, Takakarhu sanoo.

Verosaatavien maksusta uutisoi aiemmin Maaseudun Tulevaisuus.

Fennovoima pitää yhtiötä toimintakykyisenä

Pääurakoitsijalla on ollut myös pienempiä vaikeuksia maksujensa suorittamisessa.

Maksuhäiriömerkinnöistä selviää, että yhtiöllä on maksamattomasta laskusta seurannut trattamerkintä tämän vuoden syyskuulta ja toinen viime vuoden marraskuulta. Summat ovat yhteensä runsaat 1 600 euroa.

Yhtiön muista maksuongelmista on Takakarhun mukaan kahdenlaista tietoa. Yhtäältä hänen mukaansa joitain maksuihin liittyviä ongelmia on ollut. Ongelmia oli varsinkin hankkeen alkuvuosina.

Toisaalta on paljastanut eroja siinä, miten sopimuksia aliurakoitsijoiden kanssa tehdään ja tulkitaan. Maksujen suorittamiselle on esimerkiksi voinut olla tiettyjä ehtoja.

- Titan on jonkin verran pyrkinyt urakkasopimuksiaan muokkaamaan suomalaiseen käytäntöön, että töistä maksetaan edistymisen mukaan eikä vasta, kun kaikki on tehty, Takakarhu sanoo.

- Tämä on vähän tällainen kulttuuri- ja sopimuskysymys.

Takakarhu vakuuttaa, että voimalahankkeen pääurakoitsija on maksuihin liittyvistä epäselvyyksistä huolimatta toimintakykyinen.

- Olemme nähneet, että ongelmat ovat vähentyneet vuosien mittaan. Emme ole tällä hetkellä huolissamme heidän toiminnastaan.

Maksut hiertäneet aiemminkin

Kyseessä ei ole ensimmäinen kerta, kun pääurakoitsijalla on ollut ongelmia maksujensa hoitamisen kanssa.

Sanomalehti Kaleva kertoi alkuvuonna 2016, että Titan-2:lla oli ollut vaikeuksia suorittaa urakkasopimusten mukaisia maksuja aliurakoitsijoilleen. Yhtiöllä oli tuolloin myös vuokria maksamatta paikallisille vuokranantajilleen.

Uutisen julkaisun jälkeen Titan-2 pahoitteli maksamattomia maksuja ja kertoi tekevänsä kaikkensa sen eteen, ettei vastaava toistuisi. Fennovoima kiisti tuolloin, että kyse olisi ollut yhtiön rahanpuutteesta vaan ongelmista rahansiirroissa Venäjältä Suomeen.

Fennovoima edistää Hanhikiven voimalaa Pyhäjoelle Pohjois-Pohjanmaan rannikolle. Venäläinen valtionyhtiö Rosatom on hankkeessa mukana osaomistajana ja laitoksen toimittajana tytäryhtiöidensä kautta.

Hanke on ollut vireillä pitkään, ja se on myöhästynyt alkuperäisestä aikataulustaan viidellä vuodella. Fennovoiman tämänhetkinen tavoite on saada hankkeelle rakennuslupa ensi kesään mennessä ja kaupallinen sähköntuotanto aloitettua vuonna 2029.