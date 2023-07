Festivaaliarvio: Bluesjuhlaa vietettiin litimärissä oloissa, mutta hyvissä retrofiiliksissä

Tämän kesän Puistobluesin pääkonsertin esiintyjälista oli tyyppiä all male panel eli tuttavallisemin ”manel”. Rolf Bamberg

Juurimusiikki tuntuu edelleen olevan miesten juttu, mikä näkyy myös yleisöpohjassa. Järvenpään perinteisillä blueskekkereillä boomer-osaston äijät olivat, tälläkin kertaa, enemmistössä.

Toki sukupuolijakaumaan saattoi nyt olla ulkomusiikillisiakin syitä. Yhtäältä kenties se, että Pride-viiikon huipennus osuu nykyisin samalle päivälle kuin ”Bluussien” pääkonsertti, joka alkaa Vanhankylänniemessä vieläpä samalla kellonlyömällä kuin Pride-kulkue noin 40 kilometrin päässä Helsingin keskustassa.

Tämänkertaisessa yleisössä näkyi myös säätilan vaikutus. Puistobluesin festarikulttuuriin olennaisesti aina kuuluneet perinteiset perhepiknikit loistivat etupäässä poissaolollaan, kun vettä ropisi, tiputteli tai tihutti käytännössä koko pääkonsertin ajan. Vasta viimeisenä esiintyneen Canned Heatin aloitettua settinsä (puolisen tuntia myöhässä, lennon viivästymisen takia), taivahan hanat menivät kiinni.



Puistoblueas 2023, Järvenpää

Pääkonserttu 1.7.

Ben Granfelt (FIN)

Altered Five Blues Band (USA)

Wishbone Ash (UK)

Thorbjörn Risager & The Black Tornados (DK)

Mutta suomalaiset ovat varsin hyviä sadeihmisiä, ei sokerista tehtyjä, mistä Vanhankylänniemen lavalle nousseet artistit jakoivat kiitosta vuoron perään. Vähän virnistelivätkin, sillä Wishbone Ash oli ottanut settiinsä myös noin kolmenkymmen vuoden takaisen biisinsä Standing in the Rain.

HYVÄN MATKAA yli viisikymmentä vuotta rockin tantereilla tallannut brittibändi Wishbone Ash olikin tämän vuoden festivaalin mukavimpia kokemuksia yhdessä tanskalaisen Thorbjörn Risagerin kanssa.

Wishbone Ashin musiikki istuu myös roots-musiikille pyhitetylle festivaalille, sillä sitä ei voi oikopäätä lokeroida mihinkään yksittäiseen genreen. Bändin soitto kumpuaa jostain progen, rhythm´n´bluesin ja 70-luvun hardrockin kolmiosta, ja sen erityispiirre on aina ollut kahden tasavahvan kitaristin taktiikka. Ainoa vielä mukana oleva alkuperäisjäsen Andy Powell on kyllä selkeä bändiliideri, mutta hän antaa eturivissä tilaa myös kulloisellekin kitaraistikumppanilleen. Tällä hetkellä virkaa hoitaa vuonna 2017 bändiin liittynyt Mark Abrahams, ja häntä ennen paikalla luukutti suomalaisille tuttu mies, Muddy Manninen.

Toinenkin suomalaiskitaristi on Wisbone Ashin riveissä nähty: vuosina 2001-2003 hommaa hoiti Ben Granfelt. Ei ehkä ihan sattumaa, että Puistobluesin pääkonsertin kotimaisen kiintiöavaajan paikalle oli otettu juuri Granfelt . Ja kyllä, Ben nousi vielä muutama tunti oman settinsä jälkeen fiittaamaan Fenderillään Wishbone Ashin keikan loppuhuipennuksessa.

Musiikillinen kohotus oli kuultu tosin jo sitä ennen. Bändin nimeä kantavalta esikoisalbumilta löytyvä kymmenminuuttinen progehtava herkkupala Phoenix oli minun korvissani ehkä paras yksittäinen biisi tämän vuoden festivaalilla.

TANSKALAISEN TYYLINIEKAN Thorbjörn Risagerin laulusaundia on verrattu itseensä Ray Charlesiin. Moista rouheutta siinä ovoi kuullakin mutta kyllä tästä herrasta ja hänen maanmainiosta orkesteristaan on syytä nauttia ilman vertailevia painolasteja.

Risagerin rinnalla musisoivan kuusihenkisen Black Tornados -yhtyeen nimi kuulostaa kuin ensikeikalleen valmistautuvan kellaribändin randomina keksimältä, mutta muita yhteyksiä harrastevetoiseen caragemaailmaan orkalla ei sitten ole. Bluesia ja perinnerokkia ihan boogiepoljennosta ja rockabillyvaikutteista lähtien miksaava bändi soi timminä ja isosti. Kaksi taitavaa puhaltajaa tuo sointiin tuhtiutta, ja Järvenpäässä erityisesti saksofonisti HansNybon puolitoistaminuuttinen soolopuhallus pisti märätkin sukat pyörimään.

Risagerin ja bändinsä eleettömässä mutta mietityssä soitto- ja esiintymistyylissä on jotain etäisesti samaa kuin jatsischlaageistaan tunnetun Max Raabe & Palast Orkesterin vedoissa, mutta ilman saksalaisveijareiden ironiaa. Black Tornadosin biisit, kuten muhevasti rokkaava Come On In tai All I Want ovat vakavasti vaan ei ryppyotsaisesti luotuja, juurimusiikin pitkälle perimälle kunniaa tekeviä ralleja.

Risageria ja tornadojaan olisi erittäin mukava päästä kuulemaan joskus myös kuivissa klubiolosuhteissa. Joten velkommen tilbage, Thorbjörn.

PÄÄESINTYJÄN PAIKKA oli suotu tänä vuonna yhtyeelle, joka on nähty sekä Woodstockissa 1969 että sen suomalaisessa verrokissa, Ruisrockin tarunhohtoisilla kakkosfestareilla 1971. Vuonna 1965 perustettu Canned Heat on vierraillut Suomessa varsin taajaan halki vuosikymmenten, ja mikä ettei, kun musiikkinsa on yhä varsin ajatonta, vaikka sitä on aina yritetty änkeä 60-luvun rakkauden kesien hippimusan löyhästi määrittyvään fakkiin.

Järvenpäässä bändi, jossa on mukana vielä yksi melkein alkuperäisjäsen – rumpali-laulaja Fito de la Parra liitty joukkoon 1967 – oli päättänyt ottaa jo noin seitsemän tuntia sateessa lionneen yleisön hyppysiinsä soittamalla avaukseksi tunnetuimman biisinsä On the Road Again, jossa tunnusomainen falsettilaulu oli ihan antisellään vaikka alkuperäisvokalisti Bob Hite (1943-1981) ei äänessä ollutkaan.

Kohta perään kuultiin se varmaankin toiseksi tunnetuin Canned Heat -biisi Going Up the Country – ja homma alkoi olla paketissa. Vaikka soikin perinnetietoisena, ja kitara ynnä huuliharppusoolot putosivat kohdilleen, Canned Heatissa taitaa tänä päivänä olla enemmän musiikkihistoriallista kuin soitannollista arvoa.