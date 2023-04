Festivaaliarvio: Judith Hill leipoi April Jazzissa häikäisevän rytmikohokkaan, mutta selvää jazziakin kuultiin

Jazzin, monenlaisen vaikeammin hamuttavan musiikin ja perinteikkään kaupunkikulttuurin ystäville huhtikuu on ehkä todellakin ollut kuukausista julmin, kun Helsingin Viiskulman yli viisikymppinen levykauppa Digelius joutui lopettamaan aprillipäivänä. Jukka Sammalisto

Onneksi on alan tapahtumia. Kuinka ollakaan, Digeliuskin on jo ehtinyt palata pop up -kauppana Espoon kulttuurikeskuksen April Jazzilla, jota on järjestetty vuodesta 1987.

Nykyiset jazzfestivaalit noudattavat usein samanlaista skaalaa kuin levykauppojen legenda. Jos tietty viihdeaspekti lisätään vielä korostuneena laskuun, vähän kaikkea maan ja taivaan väliltä löytyy April Jazzistakin.

PIENI FESTIVAALIKIERROKSENI alkoi tiistaina siitä spesifimmästä crossover-päästä.

Tapiolasalissa oli tarjolla kahden kotimaisen konserton kantaesitykset. Jos illan avannutta festivaalijohtaja Matti Lappalaista oli uskominen, kyse saattoi olla jopa historiallisesta hetkestä, sillä tällaista ei tiettävästi ole aiemmin tapahtunut yhdessä ja samassa konsertissa.

Tapiola Sinfoniettaa johti Jukka Iisakkila. Ensin oli vuorossa Alexi Tuomarilan Between Dark and Light, melkoinen runsaudensarvi. Tuonarilan pisaramainen piano-osuus alussa toi oitis muistumia äskettäin edesmenneestä Ryuichi Sakamotosta, ja Kaukoidän vaikutelma säilyikin pinnalla pitkään.

Spiraalimaisten viulujen ja norjalaisbasisti Mats Eilertsenin kiehnäävän basson sielukas kohtaaminen oli monisävyisen teoksen kiehtovin hetki, joka synnytti mielikuvan kahden vesieliön eloonjäämistaistelusta, basson vähitellen vaimetessa.

Jukka Linkolan flyygelitorvikonsertto oli eläimellisten liikkeiden kuulokuvineen leikkisä, vähän 1960-lukulaisesti impressionistinen tuokiokuva, jonka solistina oli Jukka Eskola. Pihapiirinsä peuroista, perhosista ja valkoposkihanhistakin inspiroituneena Linkola tavoittaa luontevasti todellisuuden, joissa eläinten alituinen havainnointi on eräänlaista nykypäivän luksusta.

TAPIOLASALISSA ESIINTYI keskiviikkona nouseva portugalilainen fadista Sara Correia. Kaksi levyä julkaisseen Correian vahvaäänisessä esityksessä ja antautuneessa tulkinnassa ei ollut sinänsä minkään sortin vikaa, mutta tiettyä omaleimaisuutta ja tilanneherkkyyttä vielä puuttui. Kolmehenkinen kielisoitinryhmä oli vertaansa vailla. Lopussa Correia hylkäsi mikin ja osoitti lyhyesti miltä fado kuulostaa ikään kuin raakana.

Sitten aivan toisiin tunnelmiin Helsingin puolelle, jonne April Jazz on viime vuosina muutamia konserttejaan sijoittanut. Korjaamolla esiintyi reippaasti loimuava tulenliekki nimeltä Judith Hill. Yhdysvaltalaisen r&b-osaston edustajana hän leipoi tiukan bändinsä (jonka koskettimissa hänen äitinsä ja bassossa isänsä!) kanssa täysipainoisen rytmikohokkaan, lämmitti sen täydellä teholla ja lopulta sulki uunin, vei saaliin mukanaan, mutta jätti aromit ilmaan. Pianoa ja sähkökitaraa soittanut Judith antoi palaa. Syvät bluesviritykset kohtasivat psykofunkin rujoudet. Aina, kun kokonaisuus oli vaarassa kääntyä tavanomaisemmaksi yleisön laulattaniseksi, sopivan nopeasti ilmestyi aina uusia teriä ja kulmia, jotka heittivät tahtia aivan toiseen laitaan. Vaikka kappaleet eivät äkkiseltään jääneet huomattavammin mieleen, tarjolla oli paikoin hyvinkin tuhtia ja koukeroista, hetkittäin herkistyvää ja hiljaa kytevää, sydämellistä revittelyä.

VUODEN YLEISÖHITTI oli vuorossa torstaina Tapiolasalissa, kun itävaltalainen vaskiseitsikko Mnozil Brass nähtiin ensi kerran pääkaupunkiseudulla. Lieksan vaskiviikoilla se on esiintynyt kolmesti, kuitenkin jo yli vuosikynmen sitten viimeksi. Splapstick-tyylisen teatterikomedian lomaan torveikkaan ilotulituksensa rakentava ryhmä toi mieleen ammattinsa jo taitavasti osaavien aikuisten hassuttelukerhon. Huumorin laatu (esim. torven soittaninen kollegan haarovälistä) oli hyvinkin keskieurooppalaista eikä aivan omaa sorttiani, mutta kukin soittaja oli omassa roolissaan valloittava, vähitellen avautuva persoona. Lopun kohokohta, jossa yleisölle yritettiin tarjota jopa sukkahikeä nuuskittavaksi, oli jo lähellä aitoa absurdiikkaa.

Mnozil Brass venyi sen verran yliajalle, että myöhästyin seuraavasta konsertista. Ja vihdoin sitäkin tuli, selvää jazzia. Louhisalin tummat seinät, lavan ohessa punaiseksi värjäytynyt savu ja sivuseinän baaritiski loivat aitoa klubitunnelmaa. Konserttojen, fadon, r&b:n ja torvihuumorin jälkeen tuntui juuri niin vapauttavalta kuin vain voi kuvitella, kun Matti Lötjönen Quintet East oli lavalla.

Sitä seurasi vielä gambialaisen koransoittajan Dawda Jobartehin ja tanskalaisrumpali Stefan Pasborgin duo, joka avasi portteja paikoin hyvinkin salamyhkäiseen äänimaailmaan, jo kaukaisten perinteiden ja hetkellisten nykytilojen sujuvan, kiksirikkaan hahmottelun kautta.

April Jazzin viikonloppuun kuuluvat vielä muiden muassa sekalaisia tyylejä hienostuneesti yhdeksi hitsaava The Bayler Project ja fuusiorumpali Billy Cobham, josta Mika Kaurismäki ohjasi dokumentin Sonic Mirror 15 vuotta sitten. Mukana ovat myös ylistystä kerännyt Lizz Wright sekä buddhalaisen perinnelaulun ja modernin elektrorockin yhdistävä Dan No Ura -teos.