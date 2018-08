Festivaaliarvio: Nukketeatterista on moneksi – hulvattomasta elokuvatulkinnasta synkkiin tulevaisuusnäkymiin

Sunnuntaina päättynyt Sampo2018 -festivaali toi nähtäväksi aimo annoksen sekä aikuisille että lapsille suunnattuja nukketeatteriesityksiä niin näyttämöllä kuin elokuvinakin. Festivaalin kansainväliset vieraat tulivat Englannista, Slovakiasta ja Tsekistä. Aikuisille sunnatuista esityksistä ehdottomasti loistavin oli brittiläisten Blind Summit -ryhmän ja kehitysvammaisia näyttelijöitä kouluttavan Cardiffin Akatemian kolmen näyttelijän yhteistyö ”Meet Fred”. Esityksessä Fred oli suurin piirtein tavallisen pöytäteatterinuken kokoinen valkoisesta kankaasta tehty kasvoton räsynukke. Erikoista oli se, että sitä käsitteli japanilaisen Bunraku-teatterin tapaan kolme taitavaa nukkemestaria. Muut näytelmän roolit tehtiin ihmisillä. Jo tämä asetelma loi oman humoristisen jännitteen esitykseen. Lisää kierroksia tuli siitä, että Fred halusi olla ihminen, siis ihan tavallinen kaveri, joka menee töihin ja tapaa tyttöjä. Mutta koska hän oli kangasnukke, tilanteissa ilmeni ongelmia. Niin Fredin oman elämänsä haltuunotossa kuin kohtauksissa työvoimatoimistossa, treffeillä tai työkeikalla lapsia viihdyttämässä oli runsain mitoin byrokratiaan ja yhteiskunnan erilaisiin ennakkoluuloihin kohdistuvaa mainiota ironiaa ja satiiria, jotka saattoi mielessään muuntaa koskevaksi myös vammaisia ja heidän elämäänsä. Perussanoma oli kuitenkin positiivinen: usko itseesi ja mahdollisuuksiisi ongelmista huolimatta. Meet Fred oli erinomaisesti toteutettu, hauska ja elämänmyönteinen esitys, jonka parissa liki puolitoistatuntinen hujahti huomaamatta. Aivan samaa en voi sanoa muista näkemistäni ulkomaisista esityksistä, erityisesti elämänmyönteisyyden mielessä. Dystopiaa ja historiaa Viime vuonna tsekkiläinen Fekete Seretlek -ryhmä esitti festivaalilla aivan huikean ja karnevalistisen konsertin KAR. Nyt sama ryhmä yhteistyössä slovakialaisen Studio Damuzan kanssa toi nähtäväksi George Orwellin teokseen 1984 perustuvan nukketeatterikonsertin RAT. Musiikillisesti tsekkiläisen Matija Solcen ohjaama esitys oli aivan yhtä mielikuvituksellinen ja loistava kuin viime vuonnakin. Sähköviulun lisäksi sähköisesti vahvistetut kontrabasso, sello ja harmonikka yhdistettynä rumpuihin ja muihin rytmivälineisiin sekä taustalla roikkuvaan gongiin, joka oli myös kielisoitin, loihtivat aivan uskomattomia soundeja. Sisällöllisesti esitys oli aivan toisenlainen, suoraan sanottuna ahdistavan epämiellyttävä tunnelmaltaan. Alusta asti yleisö eli ihmiset olivat tulevaisuuden totalitaarisessa maailmassa valtaapitävien rottien epäilyttäviä vankeja, joita kohdeltiin sen mukaisesti. Esitys ei myöskään muuttunut tai kehittynyt mihinkään. Tässä synkässä dystopiassa vain esitettiin, miksi rotilla oli syytä vihata ihmiskuntaa. Jos tarkoitus oli saada katsojat epämukavuusalueelleen ja voimaan huonosti, se saavutettiin, mutta minkäänlaista halua muuttaa asioita tai toivoa toisenlaisesta tulevaisuudesta ei esitys antanut. Sampo2018-festivaali

Hijinx & Blind Summit

Meet Fred

Ohjaus Ben Pettitt-Wade – Rooleissa Gareth Jon, Lindsay Foster, Richard Newnham Studio Damuza & Fekete Seretlek

RAT

Ohjaus Matija Solce – Musiikki Fekete Seretlek – Lavastus Matija Solce ja Jiři N. Jelinek – Lavalla Matija Solce, Jiři N. Jelinek, Pavol Smolárik, Anna Bubniková, Ivo Sedláček Krepsko

Bistro Beyond

Ohjaus Linnea Happonen – Musiikki Mayim Alpert – Visuaalinen suunnittelu Kristel Maamägi Nukketeatteri Niveltämö

Nukkemusikaali

Ohjaus ja käsikirjoitus Kaisa Karekallas – Musiikki työryhmä – Lavastus, tarpeisto, nuket Kaisa Karekallas, Tuuli Pesonen, Minna Sundelin Kuuma Ankanpoikanen

Tuulen viemää

Konsepti ja esiintyjät Sirpa Järvenpää ja Merja Pöyhönen – Nuket Sirpa Järvenpää – Käsikirjoitus Merja Pöyhönen



Myös suomalais-tsekkiläinen ja pääasiassa Keski-Euroopassa toimiva Krepsko käsitteli sanattomassa esityksessään ”Bistro Beyond” kaukaisen tulevaisuuden dystooppista maailmaa.

Maailman laidalla sijaitseva Bistro oli outo ja eriskummallinen paikka, jossa useimmiten eläinkasvoiset hahmot tapasivat ja söivät mitä saivat ja maksoivat sen omilla jäsenillään. Yksi hauras rakkaustarinakin oli mukana ja se ilmeisesti päättyi lopulta onnellisesti, ainakin shakinpelaajan unessa.

Tai näin minä tulkitsin. Esitys kun tuntui olevan niin sisällä omassa maailmassaan, että ulkopuolisen oli vaikea sinne tunkeutua. Ja vaikka esiintyjät selvästi olivat taitavia, oli pääasiassa fyysistä ja naamioteatteria sisältävän esityksen tempo sen verran unenomaisen hidas, että kohtauksiin ja niiden väleihin jäi liikaa ilmaa. Tuli jopa tunne, että tekijät olivat niin lumoutuneita koko näyttämön peittävästä, lukuisia yksityiskohtia sisältävästä maailmanlopun miljööstään, että itse tapahtumille ei enää riittänyt tarpeeksi huomiota.

Lahtelainen Nukketeatteri Niveltämö tarttui Nukkemusikaalissaan, ei sen vähempään kuin koko Euroopan historiaan. Pikakelauksella käytiin läpi valkoisen miehen historia antiikista nykypäivään nostaen esiin käsikirjoittaja ja ohjaaja Kaisa Karekallaksen kokoamat merkittävät hetket vuosisatojen saatossa.

Valituista tapahtumista ja niiden merkityksestä juuri Euroopalle voi olla monta mieltä, mutta siihen kiinnitin huomiota, että keskiajasta noin 1800-luvulle tapahtumien alullepanijana pidettiin kirkkoa ja 1900-luvulla painopiste siirtyi Amerikkaan. Kun aikaa on vain runsas tunti, on mutkat laitettava suoriksi, mutta sellainen mielikuva jäi, että eurooppalainen valkoinen mies on enemmän tai vähemmän sitä mieltä, että vika ei ole hänessä, hän on vain tehnyt, mitä käskettiin.

Niveltämön kolmihenkinen esiintyjäryhmä, Sanna Heiskanen, Ilmari Myllynen ja Tuuli Pesonen, ovat musiikillisesti taitavia ja livenä tehty musiikki- ja äänimaailma sisälsi paljon hienoja hetkiä. Myös erilaisten nukkehahmojen ja miljöiden rakentamisessa oli runsaasti kekseliäisyyttä alkaen ihan alun ruskeasta paperista, josta muotoutui alkuihminen.

Tuulen viemää pikakelauksella

Aulateatterina nähtiin myös turkulaisen Kuuman Ankanpoikasen Tuulen viemää. Siis Victor Flemingin kuuluisa elokuva Sirpa Järvenpään ja Merja Pöyhösen aivan hulvattomana 25-minuuttisena pikatulkintana. Ja kyllä, tähän kestoon mahtuivat kaikki klassikkoelokuvan tärkeimmät tapahtumat unohtamatta myöskään elokuvan kuuluisimpia repliikkejä.

Keskushahmoina olivat tietenkin Melanie-parka ja lannistumaton Scarlett O’Hara, jonka elämässä miehet vaihtuivat tiheään tahtiin.

Esityksen tyylilajina oli rempseä liioittelu. Nukkeina toimivat eri tavoin tuunatut lelunuket ja lavasteina oli aina jotain osuvaa, mutta hiukan sinne päin olevaa.

Järvenpää ja Pöyhönen ovat taitavia nukkenäyttelijöitä, joiden lipsahdukset ja virheet ovat aina harkittuja. Tuulen viemää on mainio välipala niillekin, jotka eivät kyseisestä elokuvasta ole koskaan kuulletkaan, mutta varsinkin niille, jotka sen tuntevat.