Festivaaliarvio: Työväen Musiikkitapahtuma 2023 lähti liikkeelle musiikin juuritasolta

Työväen Musiikkitapahtuma tarjosi jo keskiviikkona ikään kuin prologina Saarni Sirkuksen esityksen, jonka liput vietiin käsistä. Torstaina päästiin pääasian eli musiikin ääreen.

Rovaniemeläisen sirkuksen myötä festivaalin uudeksi esiintymisestradiksi saadun teltan musiikillisen tarjonnan pääsi korkkaamaan indiebändi Tammela 33100, joka postinumeronimensä mukaan tulee Tampereen keskustakaupunginosasta. Jo kymmenvuotiaaksi ehtineellä, ainakin folkrockista ja progesta inspiroituneelta poppoolta ei näytä puuttuvan itsetunoa (tai -ironiaa), sillä kahdeksan maissa alkanutta Valkeakosken keikkaansa Facebookissa mainostaessaan he kertoivat, että ”meitä lämmittelee klo 19 päälavalla muuan J. Karjalainen”.

No, totuus silti on, että tammelalaiset jäivät J:n ja hänen mukanaan pitkään kulkeneen soittajiston rinnalla kisällin asemaan. Mikä on myös perin luonnollisa: mestarin levytysura alkoi jo 42 vuotta sitten, ja eri kokoonpanoilla tehtyjä studioalbumeita on plakkarissa pitkälti kolmattakymmentä.