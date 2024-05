Ficon ampujaksi epäilty tutkintavankeuteen

Slovakian terveysministeriö kertoo pääministeri Robert Ficon terveydentilan ennusteen olevan positiivinen. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

- Eilinen kaksi tuntia kestänyt leikkaus vaikutti pääministerin terveydentilan positiiviseen ennusteeseen, maan terveysministeri Zuzana Dolinkova kertoi toimittajille lauantaina.

- Pääministerin tila on vakaa, mutta siitä huolimatta se on edelleen vakava, hän lisäsi.

Vakavia vammoja saanut Fico leikattiin perjantaina uudelleen, ja hän on edelleen tehohoidossa. Ficoa ammuttiin keskiviikkona, ja häneen osui neljä luotia.

Maan varapääministeri ja Ficon läheinen liittolainen Robert Kalinak sanoi, että pääministeri on tajuissaan ja hänen terveydentilansa mahdollistaa toipumisen.

- En usko, että häntä voidaan viedä Bratislavaan tulevina päivinä. Hänen tilansa on edelleen vakava, Kalinak sanoi toimittajille.

Ficolla on neljä luotien aiheuttamaa haavaa, joista yksi on vakava, Kalinak kertoi myöhemmin TA3-televisiokanavalle. Hän sanoi myös, että lääkärit poistivat perjantaina tehdyssä leikkauksessa haavoista kaikki potentiaalisesti tulehtuvat materiaalit.

SLOVAKIALAINEN tuomioistuin määräsi lauantaina Ficon ampujaksi epäillyn miehen tutkintavankeuteen.

- Syy on riski epäillyn mahdollisesta paosta tai rikollisen toiminnan jatkamisesta, kertoi erikoisrikostuomioistuimen tiedottaja Katarina Kudjakova.

71-vuotiasta miestä vastaan on nostettu syyte murhan yrityksestä.

Slovakialaisen median mukaan epäilty on nimeltään Juraj Cintula. Hän on kirjoittanut runoja ja julkaissut omakustanteena kirjan, jossa hän ilmaisee vihaansa Slovakian romaniväestöä kohtaan, kertoo New York Times. Viime aikoina hänen kerrotaan kääntyneen poliittisilta mielipiteiltään Ukrainan tukijaksi kannatettuaan aiemmin Venäjä-mielistä liikettä.

TAPAUS on järkyttänyt Slovakiaa syvästi. Slovakian väistyvä presidentti Zuzana Caputova ja hänen seuraajakseen valittu Ficon liittolainen Peter Pellegrini ovat kutsuneet tiistaiksi koolle kaikkien parlamentaaristen puolueiden johtajat osoittamaan yhtenäisyyttä maata järkyttäneen ampumisen jälkeen.

Tapaus toi kuitenkin esille myös poliittisia jännitteitä. Kalinak syytti oppositiota ja “tiettyjä medioita” Ficon leimaamisesta rikolliseksi diktaattoriksi ja Venäjän presidentti Vladimir Putinin palvelijaksi ennen iskua.

- Kaikki nämä valheet ovat pääsyy sille, miksi Fico tänään taistelee hengestään, Kalinak sanoi Smer-puolueen verkkosivuilla.

Fico palasi valtaan kolmannen kerran Slovakiassa viime syksyn vaalien jälkeen, kun hänen Smer-puolueensa voitti vaalit.

Putinia myötäilevä Fico vastustaa aseapua Ukrainalle. Slovakia lopetti Ukrainan tukemisen Ficon valinnan jälkeen.