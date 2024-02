Fidesz ei osallistunut parlamentin ylimääräiseen istuntoon – Ruotsi saa yhä odottaa

Unkaria hallitseva Fidesz-puolue ei odotetusti osallistunut parlamentin ylimääräiseen istuntoon maanantaina, kertoi unkarilaismedia ATV. Tämä tarkoitti sitä, ettei Ruotsin jäsenyyttä sotilasliitto Natossa päästy käsittelemään. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

ATV:n mukaan hallituskoalition jäsenet eivät edes olleet Budapestissa, vaan pitivät etäkokousta Sopronbanfalvassa.

Parlamentin ylimääräinen istunto oli opposition koollekutsuma. Fideszin kantana on ollut, että Ruotsin Nato-jäsenyydestä voidaan hyvin päättää vasta, kun istuntokausi normaalisti alkaa 26. helmikuuta.

Unkarin pääministeri Viktor Orban on kutsunut ruotsalaiskollegansa Ulf Kristerssonin Budapestiin. Kristersson on hyväksynyt kutsun, mutta on todennut, ettei aio keskustella mistään vaatimuksista, joita Unkari mahdollisesti esittää jäsenyyden hyväksymiseksi.