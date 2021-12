Filatovilta muistutus oppositiolle: ”Suomi on suhteellisesti yksi vähiten koronakriisissä velkaantuneista maista”

Eduskunta kävi tänään budjetin palautekeskustelun. DEMOKRAATTI Demokraatti

SDP:n kansanedustaja Tarja Filatov allekirjoittaa blogissaan, että velasta on syytä puhua vakavasti.

Hän kiinnittää huomiota siihen, että julkisessa keskustelussa kokoomus ja perussuomalaiset ovat kauhistelleet hallituksen velanottoa. Filatov kuitenkin kritisoi juuri näiden oppositiopuolueiden tapaa keskustella sekä myös valintoja, joita ne tekisivät:

– Kokoomus tasapainottaisi taloutta muun muassa leikkaamalla rajusti työttömiltä ja opiskelijoilta sekä päätyi haukkumaan valtiovarainministeri Saarikkoa, koska hallitus ei ole suostunut heidän leikkauslistoihinsa. Perussuomalaisten kauhistelu on vailla pohjaa, koska heidän budjettivaihtoehdossaan velan määrä on suunnilleen sama kuin hallituksen esityksessä. Tämä näkyi heidän ryhmäpuheessaan, jossa lähinnä siteerattiin joulun sanomaa, mutta haukuttiin muita.

Filatov toteaa, että velkaantuminen on saatava kuriin, mutta aikataulu on sopeutettava siten, että se ei vaaranna talouden kasvua.

Hän myös muistuttaa, että velkarahalla on pelastettu yrityksiä konkursseilta ja ihmishenkiä koronalta.

– Olisiko tämä pitänyt jättää tekemättä? Se se vasta kalliiksi olisi tullut.

– Oppositio synnyttää kuvaa, että Suomi velkaantuu holtittomasti. Ei velkaannu. Nyt käsittelyssä oleva budjetti pienentää alijäämää tämän vuoden 14,4 miljardista vajaaseen seitsemään miljardiin eli se puolittuu.

– Euroopan keskuspankki antoi syksyllä tukiopetusta finanssikriisin opeista ja muistutti talouden äkkijarrutuksen heikentävän elpymistä sekä pahentavan koronan pitkäaikaista vahinkoa. Toisin kuin finanssikriisin leikkausten aikaan, nyt on elvytetty ja tuettu vahvasti taloutta. Julkinen velkasuhde kasvoi kahden edellisen kriisin (finanssikriisin ja eurokriisin) seurauksena noin 30%-yksikköä ennen vakautumista, nyt velkasuhde on kasvanut vain

10%-yksikköä. Suomi on suhteellisesti yksi vähiten koronakriisissä velkaantuneista maista. Velkasuhde näyttäisi taittuvan laskuun jo ensi vuonna.

Filatov toteaa, että oppositio hokee hallituksen vain nostavan verotusta.

– Faktantarkistus kertoo, että veroasteemme on alhaisempi kuin kokoomuksen ja perussuomalaisten hallitustaipaleen aikana.

– Talous tasapainotetaan vahvistamalla työllisyyttä.

– Oppositio väittää, että työllisyystoimia ei ole tehty. Tämä on valetta! Mittavat koronatuet ovat olleet historian suurin työllisyysteko. Niin sanottu eläkeputken poisto lisää työllisyyttä 10 000 hengellä ja vahvistaa työvoiman saatavuutta. Pohjoismaisen työvoimallin arvioidaan lisäävän työllisyyttä 9 500-10 000 hengellä, palkkatukiuudistuksen 500-1 000 hengellä. Molemmat auttavat vaikeimmassa asemassa olevia työttömiä. Oppivelvollisuuden työllisyysvaikutus on alussa noin 1 600 henkeä ja pitkällä aikavälillä 15 000 henkeä. Varhaiskasvatusmaksujen alentamisen arvioidaan lisäävän työllisyyttä 2 500-3 600 hengellä. Tässä muutama esimerkki, Filatov sanoo.

Filatovin mukaan koronan hillintä on ollut parasta työllisyyspolitiikkaa ja työllisyys on kasvanut koronakuopasta huolimatta.

– Työllisiä on 110 000 enemmän kuin vuoden 2020 pohjalukemissa ja noin 40 000 enemmän kuin vaalikauden alusta. Luvut ovat marraskuulta tilastokeskuksen trendiluvut.

– Kaikkein suurin vaikutus talouteen ja työllisyyteen on yhä se, miten meille käy koronan kanssa. Siihen voi jokainen meistä vaikuttaa. Otetaan rokotukset, pestään käsiä ja etäisyyttä vieraiden ihmisten kanssa. Tämä ei liene liikaa vaadittu.