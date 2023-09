Finanssivalvonta: Sakkaavat kiinteistömarkkinat varjostavat myös finanssisektoria

Hätää kärsivät asunto- ja kiinteistömarkkinat heittävät varjonsa myös Suomen finanssisektorille, varoittaa Finanssivalvonta (Fiva). Heikko suhdannekehitys ja nousevat kustannukset koettelevat tuntuvasti kiinteistö- ja rakennusalaa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Samalla toimialan tuotot ovat paineessa, kun rakennettujen asuinkiinteistöjen kauppa on hiljentynyt. Lisäksi kilpailu vuokralaisista heikentää vuokrankorotusmahdollisuuksia.

LASKEVAT kiinteistöhinnat, vaisu kaupankäynti ja markkinoiden epävarmuus kohottavat finanssisektorin luotto-, sijoitus- ja likviditeettiriskejä, kertoo Fiva.

- Finanssisektorilla on huomattavia altistumia asunto- ja kiinteistömarkkinoille. Lisäksi kotitalouksien ja yritysten velanmaksukyky on heikentynyt ja varhaisia merkkejä luottoriskien kasvusta on havaittavissa. Riutuva talouskehitys ja epävarmuus tulevasta pitävät riskit jatkossakin koholla, sanoo tiedotteessa Fivan johtaja Tero Kurenmaa.

Kurenmaan mukaan parhaiten finanssisektorin häiriönsietokykyä ylläpitävät vahva vakavaraisuus, huolellinen riskienhallinta sekä rahoitusmarkkinoiden vakautta tukevat sääntely- ja viranomaisvaatimukset.

Fiva kiinnittää valvonnassaan tänä vuonna erityistä huomiota kiinteistöriskeihin. Muun muassa kiinteistösektorin luottoriskien valvonta on yksi Fivan pankkivalvonnan painopisteistä. Myös vakuutus- ja eläkesektorin valvonnassa kiinnitetään erityistä huomiota kiinteistösijoituksiin.