Fingrid rauhoittelee: sähköä riittää Suomessa tulevana talvena

Suomen ja Viron välisen kaasuputken ja tietoliikenneyhteyden vaurioilla ei ole vaikutusta sähköjärjestelmän toimintaan Suomessa, kantaverkkoyhtiö Fingrid kertoo. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Fingridin voimajärjestelmän käytön johtaja Tuomas Rauhala toteaa tiedotteessa, että sähköjärjestelmää valvotaan normaaliin tapaan jatkuvasti. Rauhalan mukaan erilaisiin häiriö- ja poikkeustilanteisiin varaudutaan osana tavanomaista toimintaa.

Fingridin mukaan sen aiemmin esittämä arvio siitä, että sähkön riittävyys on tulevana talvena Suomessa hyvä, pitää edelleen paikkansa.

- Gasgrid Finlandin tiedotteen mukaan Inkoon LNG-terminaalilla on kyky ja kapasiteetti toimittaa Suomen tarvitsema kaasu. Sähkön riittävyyden kannalta on tärkeää, että kaasuun perustuva sähköntuotanto on käytettävissä talvikaudella sähkönkulutuksen huipputilanteissa, Fingridin tiedotteessa sanotaan.