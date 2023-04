Finnair kohosi niukasti voitolle – ”Tie tervehtymiseen on pitkä”

Finnairin alkuvuoden tulos ylsi niukasti voitolliseksi, vaikka ensimmäinen neljännes on yleensä kausiluonteisesti tappiollinen. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Lentoyhtiön vertailukelpoinen liiketulos oli tammi-maaliskuussa 0,9 miljoonaa euroa voitollinen, kun se vuosi sitten oli 132,9 miljoonaa tappiollinen.

Liikevaihto kasvoi 73,8 prosenttia 694,7 miljoonaan euroon. Matkustajamäärä pomppasi 71,8 prosenttia 2,6 miljoonaan.

Vertailukautta huomattavasti parempiin lukuihin vaikuttaa se, että alkuvuosi 2022 oli vielä pandemian ja matkustusrajoitusten vahvasti rasittama.

Toimitusjohtaja Topi Manner sanoo vuoden alkaneen myönteisesti. Finnair on nyt tehnyt kolme perättäistä voitollista vuosineljännestä pandemian aiheuttamien kymmenen perättäisen tappiollisen neljänneksen jälkeen.

MANNERIN mukaan tulos kertoo vahvasta kysynnästä, kun vapaa-ajan matkustus on palannut pandemiaa edeltäneelle tasolle.

- Tyypillisesti vuoden ensimmäinen neljännes on tappiollinen, joten tulos kertoo sekä uuden strategian toteutuksen hyvästä etenemisestä että vahvasta kysyntäympäristöstä. Vahva kysyntä yhdistettynä pandemiasta aiheutuneisiin lentoalan kapasiteetti- ja resurssirajoitteisiin osaltaan tuki yksikkötuottojemme myönteistä kehitystä, hän toteaa tiedotteessa.

Esimerkiksi pandemiaa edeltävänä vuonna 2019 ensimmäinen neljännes oli Finnairille tappiollinen, kuten useimpina muinakin 2010-luvun vuosina.

Hänen mukaansa Finnairin tie tervehtymiseen pandemia-ajan kriisivaiheen jälkeen on pitkä, vaikka suunta onkin oikea. Hän sanoo, ettei yhtiö voi tuudittautua vahvan kysyntätilanteen pysyvyyteen. Finnairin toimintaympäristö on edelleen hyvin haasteellinen.

- Polttoaineen hinta on pysynyt korkeana, inflaatio ei ole taittunut, korkotaso on noussut ja Venäjän ilmatila pysyy suljettuna Ukrainan sodan jatkuessa, Manner luettelee.

VENÄJÄN ilmatilan sulku viime keväänä oli paha isku Finnairille, sillä Euroopan ja Aasian väliset lennot Venäjän yli olivat sille tärkeä kilpailuvaltti.

Manner kuitenkin sanoo, että Finnairin asema Euroopan ja Aasian välisessä liikenteessä on säilynyt vahvana, vaikka Venäjän ilmatilan sulku on pienentänyt Aasian-liikennettä ja matkustus Kiinaan on koronarajoitusten jäljiltä vasta lisääntymässä.

Yhtiö on löytänyt kaukoliikenteessä uusia matkustajavirtoja muun muassa Yhdysvaltojen ja Euroopan, Intian ja Yhdysvaltojen sekä Lähi-idän ja Pohjois-Euroopan välisestä liikenteestä.

FINNAIR arvioi edelleen lentävänsä tämän vuoden aikana 80-85 prosentin kapasiteetilla vuoteen 2019 verrattuna. Liikevaihdon ja vertailukelpoisen liiketuloksen odotetaan olevan koko vuoden tasolla selvästi viime vuotta parempia, mutta ei kuitenkaan yltävän vuoden 2019 tasolle.

Kolmelta iltapäivällä Finnairin osakekurssi oli Helsingin pörssissä noin neljän prosentin nousussa.