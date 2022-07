Finnairin matalalento jatkuu kolmatta vuotta putkeen – toimitusjohtaja kertoo, missä mättää

Finnairin laihoille vuosille ei ole loppua näkyvissä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Toimitusjohtaja Topi Manner totesi huhti-kesäkuun tulosta esitellessään, että tästä vuodesta on tulossa yhtiölle kolmas peräkkäinen huomattavan tappiollinen vuosi.

Toisen kvartaalin vertailukelpoinen liiketappio oli 84,2 miljoonaa, kun se vuotta aiemmin oli ollut vielä synkemmät 151,3 miljoonaa.

Vaikka tappio pieneni, korpivaellus jatkuu. Manner totesi, että Finnair kohtaa Ukrainan sodan vaikutukset pandemian heikentämänä.

Pörssissä odotuksia suurempi tappio painoi yhtiötä ja kurssi oli puolenpäivän maissa yli kahdeksan prosentin laskussa.

Epävarmuus jatkuu, koska polttoaineen hinta on historiallisen korkea, inflaatio laukkaa ja Venäjän ilmatilan sulun kestosta ei ole tietoa. Sulun takia Finnair joutuu Aasian-lennoilla kiertämään Venäjän, mikä pidentää lentoaikoja tuntitolkulla.

- Meillä valmistaudutaan, että sulku jatkuu pitkään. Vuosia, Manner sanoi tiedotustilaisuudessa.

”Lentokerosiini on kallistunut enemmän kuin bensiini tai diesel.”

Samalla lentokerosiini on ennätysmäisen kallista. Viime vuoden loppuun verrattuna hinta on noussut 94 prosenttia. Ennätyskorkea hinta on Finnairin laskujen mukaan aiheuttanut yhtiölle noin 126 miljoonan euron lisäkustannukset huhti-kesäkuussa. Euron heikkous dollarin suhteen koventaa laskua entisestään.

- Hintaan vaikuttaa kolme tekijää. Raakaöljyn hinta on noussut ja jalostuskapasiteetista on pulaa, jolloin jalostusmarginaalit ovat kasvaneet merkittävästi. Lentokerosiini on kallistunut enemmän kuin bensiini tai diesel. Samalla Eurooppa on matalan inflaation sodassa, mikä tuo euroalueen talouskehitykseen isoja kysymysmerkkejä, jotka ovat heikentäneet euroa, Manner luetteli.

Finnair laatii siksi uutta strategiaa heikon kannattavuuden parantamiseksi ja taloudellisen aseman vahvistamiseksi. Mannerin mukaan Finnairilta edellytetään nyt merkittävää rakenteellista uusiutumista. Tavoite on saada uusi strategia valmiiksi vuoden 2022 syksyllä.

Aiemmin tänä vuonna julkistetun 60 miljoonan euron säästöohjelman toimeenpano jatkuu.

”Euroopan ilmailualalta on lähtenyt jopa 100 000 työntekijää.”

Myönteisiä merkkejä lentoyhtiön kannalta on ollut se, että kysyntä on lähes normalisoitunut Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Finnair arvioi lentävänsä loppukesän ja alkusyksyn aikana keskimäärin noin 70 prosentin kapasiteetilla vuoteen 2019 verrattuna.

Samalla lentomatkustuksen nopea elpyminen on aiheuttanut henkilöstöpulaa ja jättiruuhkia useilla lentoasemilla eri puolilla Eurooppaa. Ne ovat vaikuttaneet myös Finnairin lentojen täsmällisyyteen.

- Euroopan ilmailualalta on lähtenyt jopa 100 000 työntekijää, Manner kuvaili.

Finnairin perinteinen tukijalka on ollut Aasian liikenne, mutta paluuta entiseen ei ole näköpiirissä. Sekä Kiinassa että Japanissa on vielä tiukat koronarajoitukset matkustamiselle. Japani on Mannerin mukaan todennäköisesti lieventämässä rajoituksiaan syksyn tullen.

- Me ennakoimme, että kysyntä tulee kasvamaan.

Kiina pitää edelleen tiukasti kiinni nollakoronalinjassa. Yksittäisiä lisälentoja voidaan saada syksyn aikana.

- On mahdollista, että Kiina avaa matkailua ensi vuoden kesäkaudella, mutta tähän liittyy vielä epävarmuutta.

Kiinalaisilla lentoyhtiöillä on kilpailuetu, kun matkailu aikanaan avautuu uudelleen. Ne voivat lentää Venäjän yli, kun eurooppalaiset ja japanilaiset yhtiöt joutuvat kiertoreiteille.