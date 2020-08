Finnairin shokkiuutinen järkytti myös ministereitä – ”Tämä on ilmailualan synkkä, musta pilvi sinivalkoisten siipien yllä”

Lentoyhtiö Finnair aloittaa yhteistoimintaneuvottelut. Yhtiö aikoo vähentää noin tuhat työpaikkaa. Lisäksi Finnair suunnittelee tekevänsä muita rakenteellisia muutoksia ja lisää lomautuksia koronapandemian vaikutusten vuoksi.

Rane Aunimo Demokraatti

Yt-neuvotteluiden piirissä on Suomessa 2 800 työntekijää. Finnairilla on Suomessa yhteensä noin 6 200 työntekijää, joista lähes jokainen on ollut lomautettuna jossain vaiheessa kevättä tai kesää.

Valtion omistajaohjauksesta vastaava eurooppaministeri Tytti Tuppurainen (sd.) kommentoi tilannetta Säätytalolla.

– Tämä on todella synkkä uutinen. Tämä ei ole mikään sinivalkoisten siipien päivä, tämä on ilmailualan synkkä, musta pilvi sinivalkoisten siipien yllä. Me haluamme omistajana tukea, että Finnair selviää tämän kriisin yli, mutta koronakriisi on ilmailualan historian pahin kriisi. Nyt lentoyhtiön taistelevat olemassaolostaan, se koskee valitettavasti mys Finnairia, jota osittain rasittaa meidän tiukka matkustusrajoitepolitiikka.

Tuppuraisen mukaan valtion haluaa tukea vastuullista henkilöstöpolitiikkaa.

– Tiedämme, että yhtiössä valmistellaan muutosturvaohjelmaa, jolle annamme täyden tuen.

Työministeri Tuula Haatainen (sd.) sanoi Säätytalolla, että uutiset Finnairilta ovat surullista kuultavaa.

– Taustalla tietenkin on koronaepidemia, joka on vähentänyt matkustamista. Tästä syystä lentoyhtiöt ovat suurissa vaikeuksissa ja Finnair myös.

Haatainen kertoi pyytäneensä Uudenmaan ely-keskusta ja TE-toimistoa etsimään kaikki mahdolliset keinot, joilla saadaan ihmiset uudelleentyöllistettyä ja etsimään heille työllistysmismahdollisuuksia.

– Meillä on aiemmasta kokemusta siitä, että mitä aiemmin ja rivakammin lähdetään heti alussa liikkeelle ja käydään läpi tilanteet yhteistyössä työntekijöiden kanssa, sitä paremmin työllistyminen on onnistunut. Se mikä on hyvä asia taustalla, on se, että Finnairin henkilöstö on hyvin koulutettua ja uskon että heillä on hyvät mahdollisuudet tällä hyvällä yhteistyöllä löytää myös jatkotyöpaikka.