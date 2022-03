Finnveralta tulosvaroitus – luottotappioriski kasvanut

Vientitakuita tarjoava valtion erityisrahoittaja Finnvera on antanut tulosvaroituksen, koska Venäjän vientitakuuvastuiden luottotappioriski on kasvanut. Finnveran tappiovarausten määrä on kasvanut 250 miljoonaa euroa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Finnveran toimitusjohtaja Pauli Heikkilä kertoi STT:lle, että Finnveran kokonaisvastuut Venäjälle nousevat miljardiin euroon.

- Kaikkea tästä ei ole nostettu, eli kaikki ei ole niin sanotusti ulkona. Mutta kokonaisvastuut eli nostetut luotot ja luottositoumukset ovat yhteensä miljardi, Heikkilä sanoi.

Finnvera ei ole julkistanut, kuinka suuri osuus Venäjän vastuista on nostettu. Venäjälle on myönnetty vientitakuita yli sadalle yritykselle, ja joukossa on sekä suurempien että pienempien yritysten vientiä. Suurimmat euromäärät koskevat teleoperaattori Megafonin hankintoja, kun se on useassa erässä ostanut verkkolaitteita Nokialta, sekä useiden eri ostajien laivakauppoja.

Venäjän hyökättyä Ukrainaan Finnvera on lopettanut uusien takuiden myöntämisen Venäjälle. Heikkilän mukaan tilanteen kehittymistä on tässä vaiheessa vaikea ennakoida.

- Se on todella yllättänyt meidät kaikki, miten dramaattinen tämä kehitys on ollut.

Venäjä luokitellaan Finnveran seitsenportaisella asteikolla luokkaan neljä, ”kohtalaisen” maksukyvyn maaksi. Heikkilän mukaan tieto ei ole ajan tasalla.

- Se luokitus on OECD:lta peräisin ja se on jo vanhentunut. OECD on jo laskenut tämän huomattavasti alemmaksi. Tilanne on muuttunut päivittäin ja koko ajan alaspäin, Heikkilä totesi.

Tappioista selvitään aiempien vuosien voitoilla

Finnvera on jo aiemmin tehnyt 1,2 miljardin euron tappiovaraukset koronapandemian takia eikä näe, että niiden purkamiselle olisi vielä perusteita.

Vientitakuuvastuiden luottotappioriskin kasvun seurauksena Finnveran tämän vuoden tulos voi jäädä tappiolliseksi.

Heikkilä huomauttaa, että vaikka valtio omistaa Finnveran, sen budjetti ei ole osa valtion budjettia eikä tappio mene veronmaksajan niskoille.

- Meillä on oma tase, ja vielä niillä luvuilla, mitä on tehty koronasta ja nyt Venäjästä, me pystymme kattamaan tappiot meidän aiemmilla voitoillamme.

Me olemme kuitenkin kumulatiivisesti tehneet voittoa vuoteen 2020 asti. Mutta tämä vuosikymmen on kyllä alkanut surkeasti, ensin korona ja nyt sitten tämä päälle, Heikkilä sanoi.