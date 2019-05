”Finnwatchin on syytä tarkentaa analyysiään” – yksityisten sote-alan toimijoiden edunvalvoja ei niele kritiikkiä

Yksityisten sosiaali- ja terveysalan yritysten ja järjestöjen edunvalvoja Hyvinvointiala HALI ry kritisoi Finnwatch tänään julkaisemaa selvitystä kuuden suuren sote-yrityksen verovastuullisuudesta.

– Selvityksen mukaan yksikään yritys ei harrasta aggressiivista verosuunnittelua. Finnwatch antaa kritiikkiä yritysten keskeneräisistä veroriidoista ja ammatinharjoittajalääkäreiden käytöstä. Tälle kritiikille ei kuitenkaan ole perusteita.

Hyvinvointiala ry:n mielestä myöskään velan ottaminen yrityksen kehittämiseksi on aggressiivista verosuunnittelua.

– Asia on päinvastoin – kasvuhakuisuus johtaa suurempiin verotuloihin. Finnwatchin on syytä tarkentaa analyysiään, HALI ry:n talous- ja veroasiantuntija Joel Kuuva toteaa tiedotteessa.

Finnwatch arvostelee selvityksessä yritysten keskeneräisiä veroriitoja.

– Veroriitojen osalta selvyyden hakeminen oikeudessa ei ole ollenkaan tavatonta, eikä Verottajan kanssa keskeneräisestä asiasta voi vetää yhtäläisyysmerkkiä veronkiertoon. Kaikkia selvityksessä esitettyjä keskeneräisiä asioita on jo käsitelty julkisuudessa ja lopulliset arviot on tehtävä vasta prosessien päätyttyä. Joidenkin veroriitojen ongelmalliset järjestelyt on purettu jo kauan sitten, Kuuva huomauttaa.

Toinen Finnwatchin kritiikin kohde on ammatinharjoittajien käyttäminen sote-palvelujen tuotannossa. HALI ry:n mukaan ammatinharjoittajien työllistäminen on hyväksytty käytäntö niin sote-alalla kuin vaikkapa parturi- tai siivouspalveluissa.

– Tuskin kukaan haluaa kieltää yksityisenä elinkeinonharjoittajana toimimista. Myöskään työpanososingoilla ei kierretä senttiäkään veroja, koska osingot verotetaan ansiotulona. Maksamatta jäävät tavalliseen palkkaan verrattuna vain eläkemaksu, sairauspäiväraha ja työttömyyspäiväraha – näiden osalta etuudetkaan eivät kerry. Tämä tuntuu Finnwatchilta unohtuvan, Kuuva toteaa.

HALI ry pitää suurten sote-yritysten verovastuullisuutta erittäin korkealla tasolla.

– Minkään muun toimialan verovastuullisuutta ei ole koskaan tutkittu näin tarkasti ja kriittisesti. Yksityinen sote-ala on myös kotimaisuusasteellaan mitattuna täysin omaa luokkaansa toimialojen joukossa. Yksityinen sote-sektori tukee julkista taloutta verojen lisäksi laadukkailla palveluilla ja yli sadalla tuhannella työpaikalla, Kuuva muistuttaa.

”Kiristettävää lainsäädännössä riittää kuitenkin vielä.”

Yritysten vastuullisuutta tarkkaileva Finnwatch edellyttää, että sote-alan yritykset sitoutuisivat vastuullisen veronmaksun periaatteisiin. Lisäksi niiden tulisi linjata julkisesti käytössään olevista verosuunnittelun keinoista.

– Julkinen keskustelu yhtiöiden verojärjestelyistä on sote-alalla vaikuttanut yritysten valitsemiin rakenteisiin. Myös kiristykset korkovähennysrajoituksia koskevaan verolainsäädäntöön ovat toimineet. Kiristettävää lainsäädännössä riittää kuitenkin vielä, Finnwatchin toiminnanjohtaja Sonja Vartiala arvioi.

Järjestö vertaili kuuden suurimman Suomessa toimivan sote-alan yrityksen verovastuullisuutta. Mukana olivat Attendo, Mehiläinen, Cor Group eli Coronaria, Pihlajalinna, PlusTerveys ja Terveystalo. Parhaiten menestyivät Pihlajalinna ja Coronaria. Raportissa verovastuullisuutta arvioidaan tarkastelemalla toimia, joilla yritys pyrkii välttämään toimintamaahansa maksettavia veroja.

Finnwatchin mukaan verolainsäädännön puutteiden vuoksi osa yrityksistä saa merkittäviä veroetuja samalla kun toiset maksavat huomattavasti enemmän veroja.

– Listaamattomien yhtiöiden osinkoverotus mahdollistaa Suomessa verokikkailun korkeapalkkaisilla aloilla. Palkansaajat maksavat tuloveroja huomattavasti enemmän kuin varakkaimmat ja hyvätuloisimmat työntekijät, jotka voivat kierrättää työstä saamansa korvauksen pöytälaatikkoyhtiön kautta, Vartiala arvostelee.

Finnwatch suosittaa, että yritysten tulee laatia julkinen veronmaksun vastuullisuutta koskeva strategia, jossa ne linjaavat käytössään olevista verosuunnittelun keinoista.

Mehiläinen: ”Selvitys ei anna oikeaa kokonaiskuvaa.”

Finnwatch huomauttaa, että nämä yritykset voisivat edelleen parantaa sijoitustaan laatimalla selkeät julkiset verovastuullisuuslinjaukset sekä puuttumalla tulonmuuntoon palkkaamalla entistä useamman lääkärin suoraan työsuhteeseen.

Finnwatchin mukaan esimerkiksi yli puolet Pihlajalinnan lääkäreistä työskentelee ulkopuolisina palveluntarjoajina.

Heikoimmin menestyi Mehiläinen. Yhtiö menetti pisteitä Suomessa verotettavaa tulosta vähentävistä lainajärjestelyistään, käynnissä olevasta veroriidastaan sekä tulonmuuntamisesta ansiotuloista pääomatuloiksi.

Mehiläisen talousjohtaja Herkko Soininen katsoo, että Finnwatchin selvitys ei anna oikeaa kokonaiskuvaa sote-alan yritysten todellisesta veronmaksusta. Se on hänen mukaansa verovastuullisuuden osalta hyvällä tasolla.

– Mehiläinen maksoi kaikista terveysyrityksistä eniten yhteisöveroja vuonna 2018, Soininen lisää.

Attendon ja Terveystalon tulosta heikensi Finnwatchin mukaan se, että molemmilla yrityksillä on käynnissä veroriitoja ja ne osallistuvat tulonmuuntoon.

Terveystalon mukaan yhtiöllä ei kuitenkaan ole käynnissä mitään veroriitoja. Terveystalo tähdentää, että viime vuonna päättyneessä verotarkastuksessa ei löytynyt mitään huomautettavaa.