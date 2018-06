Fjäder: ”Tämä yhtälö pitää ymmärtää, tai sitten kaikilla on kylmää” – Akavalaiset haluavat alentaa työn verotusta

Akavalaisista 75 prosenttia katsoo, että Suomeen tarvitaan verouudistus, joka keventää palkkatulojen suoraa verotusta. Asia käy ilmi Akava Worksin Kantar TNS Gallupilla toukokuussa teettämästä selvityksestä, joka kartoitti akavalaisten suhtautumista verotukseen.

– Selvityksen tulokset ovat linjassa Akavan vero-ohjelman keskeisten tavoitteiden kanssa. Katsomme, että verotuksen pitää tukea korkeaan osaamiseen pohjautuvaa työllisyyden kasvua. Tavoitteemme on, että tuloveroja kevennetään kaikissa tuloluokissa ja rajaveroasteet laskevat, toteaa Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder.

Fjäderin mukaan nyt julkaistulla selvityksellä ja Nordeasta Akavaan siirtyneen ekonomisti Pasi Sorjosen rekrytoinnilla tavoitellaan talouspoliittisen keskustelun ilmaherruutta palkansaajapuolella.

Fjäder toteaa itsekriittisesti, ettei Akava ole ollut talouspoliittisena keskustelijana riittävän terävä ja vahva.

– Nyt vahvistamme. Nämä asiat ovat ihan ykkösasioita, jos haluaa Suomen pelastaa niin, että ihmiset kokevat kannustavuutta ja haluavat ylläpitää pohjoismaista mallia ja että se malli on mahdollinen. Suomen pitää muuttua ja työnteon insentiivien pitää olla oikeita.

Fjäderin mukaan osaamistyön ylikireä verotus johtaa siihen, että työ tehdään jossakin muualla.

”Kyllä niillä, jotka rahoittavat, on myös oikeus jotakin sanoa.”

– Jotta voidaan pitää yllä sosiaaliturvaa ja pitää huolta heikoista, meillä on pakko olla osaamistyötä. Tämä yhtälö pitää ymmärtää, tai sitten kaikilla on kylmää.

Aktiivinen osallistuminen talouspoliittiseen keskusteluun on Fjäderin mukaan Akavan velvollisuus ja oikeus.

– Me maksamme hyvinvointiyhteiskunnasta reippaasti enemmän mitä me saamme, eli akavalaiset ovat aikamoisia nettomaksajia. Meidän jäsenet toimivat johtajina, esimiehinä ja asiantuntijoina. Me johdamme tätä maata. Sen takia meidän velvollisuutemme ja oikeutemme on olla parempi ja kovempi talouspoliittinen keskustelija. Kyllä niillä, jotka rahoittavat, on myös oikeus jotakin sanoa, Fjäder lataa.

Selvityksessä kartoitettiin muun muassa suhtautumista rajaveroasteeseen eli lisäansioiden verotukseen. Akavalaisilta kysyttiin kuinka paljon sadan euron lisäansioista tulisi jäädä käteen.

Vastanneista 50 prosenttia sanoi, että käteen pitäisi jäädä vähintään 80 euroa ja 46 prosenttia toivoi käteen jäävän 50–70 euroa verojen jälkeen. Tällä hetkellä sadan euron lisäansioista jää nettona noin 53 euroa keskipalkkaiselle eli 3 400 euroa kuukaudessa ansaitsevalle.

Akavan talouspoliittisen vaikuttamisen pääekonomistini aloittaneen Pasi Sorjosen mukaan veroihin suhtautuivat kriittisimmin alle 35-vuotiaat vastaajat.

– Vastauksissa 64 prosenttia nuorista arvioi, että sadan euron lisäansioista pitäisi jäädä käteen vähintään 80 euroa, Sorjonen sanoo.

Sorjosen mukaan Suomen marginaaliveroaste on pienipalkkaisillekin korkea.

– Ei tarvitse olla edes keskituloinen, maksat silti aika kovaa marginaaliveroa.