Fortumin osake roimassa alamäessä Helsingissä – Uniper noin 14 prosentin laskussa Frankfurtissa

Energiayhtiö Fortumin saksalaisen tytäryhtiön Uniperin osake syöksyy Frankfurtin pörssissä. Iltapäivällä neljän jälkeen se oli noin kolmentoista prosentin laskussa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Fortumin osake oli iltapäivällä noin yhdeksän prosentin alamäessä Helsingin pörssissä.

Fortumin ja Uniperin osakkeet kääntyivät perjantaina laskuun sen jälkeen, kun Uniperin pelastuspaketin sisältö julkaistiin. Fortumin osake heikkeni perjantaina runsaat kahdeksan prosenttia ja Uniperin lähes 30 prosenttia.

Uniperin syvien vaikeuksien taustalla on se, että Venäjä on rajoittanut kaasutoimituksia Saksaan. Uniper on joutunut hankkimaan korvaavan kaasun markkinoilta merkittävästi korkeampaan hintaan.

Uniper odottaa miljardien tappioita

Vakauttamispaketin myötä Saksan valtio hankkii 30 prosentin osuuden Uniperista ja Fortumin osuus Uniperissa laskee 56 prosenttiin. Osana pakettia Saksan valtio on sitoutunut tukemaan yhtiötä miljardien suuruisella rahoituksella.

Saksan maksama osakekohtainen hinta on pieni verrattuna siihen, mitä Fortum on yhtiöstä maksanut.

Uniper laskee tekevänsä kuuden miljardin euron tappiot syyskuun loppuun mennessä.

Pelastuspaketin mukaan Uniper on saamassa luvan siirtää asiakkaidensa maksettavaksi 90 prosenttia kaasun ostohinnasta viimeistään lokakuun alussa, mikä pienentää tulevia tappioita.

Markkinat pettyivät pakettiin

OP:n seniorianalyytikko Henri Parkkinen näkee osakkeiden laskun reaktiona odotuksiin, joita pelastuspaketin suhteen oli.

- Markkinoilla oli etukäteisodotuksia siitä, mikä paketin rakenne tulisi olemaan. Perjantain ja maanantain kurssireaktioiden perusteella paketti sisälsi yllättäviäkin elementtejä, Parkkinen kommentoi STT:lle.

Hän jatkaa, että vakauttamispaketissa on vielä paljon asioita ja yksityiskohtia, jotka vaativat selvennystä.

- On hirveän paljon epävarmoja asioita, jotka eivät ole vielä tiedossa. Vakauttamispakettia lähdetään toteuttamaan ja edistämään. Samaan aikaan kaasumarkkinoiden kehitystä on vaikea ennustaa, Parkkinen sanoo.

- Molempien yhtiöiden kurssikehitykset viime viikkojen aikana ovat osoittaneet, että markkinat reagoivat tilanteiden muutoksiin ja asiasta saatavaan uuteen tietoon.

Päivitetty klo 16.32.