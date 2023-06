Fossiilipolitiikkaa saksalaisittain: äkkiä irti fossiilisista – ja vastustetaan jyrkästi toimenpiteitä

Eri kyselyissä kaksi kolmasosaa saksalaisista vaatii fossiilisista polttoaineista luopumista. Samaan aikaan kaksi kolmasosaa saksalaisista vastustaa uutta lakiehdotusta, jonka mukaan kaasu- ja öljylämmitystä seuraavan kerran remontoitaessa talouteen pitäisi ottaa energiankulutusta leikkaava lämpöpumppu. Visa Noronen

Saksa on kaukana Suomen takana lämmityksen ympäristöystävällisyydessä. Saksassa yli puolet energiasta käytetään talojen lämmitykseen. Puolet talouksista lämpiää kaasulla ja neljännes öljyllä eikä kaukolämmitystä juuri käytetä entisen DDR:n ulkopuolella. Kaasulämmitys on keskeinen syy, miksi Venäjän kaasutuonnin rajoitukset iskivät pahasti saksalaisten talouksien kukkaroon.

Vihreän talousministerin Robert Habeckin johdolla Saksan hallitus sopi laista, jonka mukaan vuoden 2024 alusta vanhaa kaasu- ja öljylämmitystä ei saisi enää vaihtaa uuteen, vaan remontin yhteydessä ja uudisrakennuksissa taloon pitäisi käytännössä hankkia lämpöpumppu tai siirtyä lämmityksessä muuten pääosin uusiutuvan energian käyttöön.

– Talojen lämmityksen muutoksessa kyse ei ole vain ilmaston suojelusta vaan myös huoltovarmuudesta, talousministeri Habeck sanoi.

Suomeen on asennettu jo noin 1,5 miljoonaa lämpöpumppua, mikä vähentää lämmitykseen taloudessa käytettävää energiaa taloudesta riippuen noin kolmannekseen. Suomen luku on korkein suhteessa talouksien määrään koko Euroo­passa. Seuraavaksi eniten pumppuja on Norjassa ja Ruotsissa. Saksa on kaukana takana – asukasmäärään verrattuna Suomessa on 12 kertaa niin paljon asennettuja lämpöpumppuja kuin Saksassa.

Kyselyiden mukaan ihmiset vastustavat Saksassa uutta ehdotusta voimakkaasti. Lopullista tietoa laista ei kenelläkään vielä voi olla, koska sen säätäminen on vielä kesken ja monet uskovat huhuja, joiden mukaan kaikkien on pakko tehdä remontti ensi vuotta vanhaan kaasu- ja öljylämmitykseen.

Lämmitysriitely iskee nimenomaan vihreiden kannatukseen.

OPPOSITIO ottaa tilanteesta kaiken irti.

”Niin sanottu energiamurros vähentää omaisuuden arvoa ja estää talouskasvua”, julistaa oikeistopopulistisen AfD:n parlamenttiryhmän toinen puheenjohtaja Tino Chrupalla Tik Tokissa.

AfD:n kannatus on joidenkin kyselyiden mukaan jo lähes kaksinkertaistunut viime vaaleista, kun äänestäjät vastustavat Berliinin herrojen sanelupolitiikaksi kokemaansa päätöstä. Hallituksessa oleva liberaalipuolue FDP on alkanut jarruttaa lakia, vaikka sen sisällöstä on sovittu aiemmin tänä keväänä. Myös sosia­lidemokraatit vaativat nyt muu­toksia.

– FDP ei tässä vaiheessa pidä aiemmin annettua sanaansa, Habeck sanoi liberaalien päätettyä jarruttaa lain käsittelyä liittopäivillä eli Saksan parlamentissa.

Lämmitysriitely iskee nimenomaan vihreiden kannatukseen, jotka viimeksi toukokuussa ottivat rökäletappion Bremenin osavaltiovaaleissa. Kyselyissä Habeckista on tullut koko hallituksen toiseksi epäsuosituin ministeri, vaikka hallitusyhteistyön alussa hän kuului kaikkein suosituimpiin.

Sosialidemokraatit ovat pystyneet välttämään kannatusromahduksen, ja se on jälleen hallituksen suosituin puolue. Sosialidemokraatit ovat lähellä vihreitä lämpöpumppukysymyksessä, mutta he ovat ajaneet 170-sivuiseen lakiehdotukseen runsaskätiset tuet lämpöpumppuihin vaihtajalle.

TUKIEN ja alhaisempien käyttökustannusten takia lämpöpumpun hankkiminen ja käyttäminen tulevat asunnon omistajalle pitkän päälle edullisemmaksi kuin kaasulämmityksessä pysyminen, vaikka tavanomaisten lämpöpumppujen hinta ilman tukia, asennusta ja mahdollista muuta energiaremonttia on nyt Saksassa noin 30 000 euroa.

Lämpöpumppuihin siirtymistä vaikeuttaa pula pumpuista ja asentajista. Venäjän Ukrainaan hyökkäyksen alettua lämpöpumppujen kysyntä on kasvanut roimasti kaikkialla Euroopassa: vaikka uusia pumpputehtaita avataan nyt Euroop­paan lähes viikoittain, jonotusajat voivat olla yli puoli vuotta.

Myös asentajista on kova pula: Saksan saniteetti-, lämmitys- ja ilmastointialan keskusliitto arvioi, että pelkästään Habeckin tavoitteiden toteuttamiseksi tarvittaisiin 60 000 asentajaa nykyistä enemmän.

Kirjoittaja on Berliinissä asuva toimittaja.