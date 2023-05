Frontex: Välimeren ylitse Eurooppaan pyrkivien määrä lähes kolminkertaistunut viime vuodesta

Välimeren ylitse Eurooppaan pyrkivien määrä on kasvanut lähes kolminkertaiseksi viime vuodesta, kertoo Euroopan raja- ja merivartiovirasto Frontex. Sen mukaan vuoden neljän ensimmäisen kuukauden aikana Välimeren ylitti yli 42 000 ihmistä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Frontexin mukaan määrät ovat suurimpia sinä vuoden 2009 jälkeisenä aikana, kun niitä on tilastoitu. Esimerkiksi Tunisiasta matkaan lähteneiden määrä on lisääntynyt yli kymmenkertaiseksi viime vuodesta.

FRONTEXIN johtajan Hans Leijtensin mukaan syynä Välimeren ylittäjien määrän kasvuun on ihmissalakuljettajien toiminnan muutos. He käyttävät uudenlaisia, kevyitä veneitä, joiden ansiosta paikkoja aluksille on enemmän ja matkojen hinnat ovat laskeneet.

Leijtensin mukaan salakuljettajat toimivat nykyisin myös aiempaa järjestelmällisemmin ja kilpailevat keskenään. Ainakin yhdessä tiedetyssä tapauksessa kilpailijat upottivat Eurooppaan pyrkiviä kuljettaneen aluksen.