FT: Peter Nygård määrätty maksamaan yli 200 miljoonaa dollaria Louis Baconille

Yhdysvalloissa tuomari on määrännyt suomalais-kanadalaisen Peter Nygårdin maksamaan yli 200 miljoonaa dollaria kunnianloukkauksesta, kertoo Financial Times. Päätöksen mukaan Nygård joutuu maksamaan summan entiselle naapurilleen Louis Baconille.

Naapureina Bahamasaarilla asuneen kaksikon vihanpidon taustalla ovat olleet tonttiriidat. Jättimäisiin korvauksiin johti muun muassa se, että Nygårdin katsotaan johtaneen vuosia kestänyttä mustamaalauskampanjaa miljardööri Baconia vastaan.

Päätöksen asiassa teki New Yorkin osavaltion korkeimman oikeuden nimittämä välimies. Hänen määräämänsä korvaussumma on kaikkien aikojen suurin kunnianloukkausjutussa New Yorkin osavaltiossa.

Nygårdilla on oikeus valittaa päätöksestä.

Nygård, 81, on entinen muotimiljonääri. Tällä erää hän on vangittuna Kanadassa, missä yli sata naista syyttää Nygårdia raiskauksesta joukkokanteessa. Häntä vastaan on lisäksi nostettu muita syytteitä Yhdysvalloissa.