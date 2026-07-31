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31.7.2026 10:11 ・ Päivitetty: 31.7.2026 10:11

FT: Trump jahkaa saako Ukraina valmistaa Patriot-ohjuksia – Trump: tavoitteemme on rauha, ei ohjukset

AUL LOEB / AFP / LEHTIKUVA

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi, ettei hän ole vielä päättänyt siitä, annetaanko Ukrainalle lupa valmistaa Patriot-ilmatorjuntaohjuksia.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Trump ilmoitti heinäkuun alussa Turkissa järjestetyssä Nato-kokouksessa, että Yhdysvallat antaa Ukrainalle luvan valmistaa Patriot-ohjuksia.

Nyt Trump kertoi kuitenkin Financial Times -lehden haastattelussa, ettei hän ole varma siitä, antaako Yhdysvallat Ukrainalle lisenssin valmistaa kyseisiä ohjuksia.

- Se on erityislaatuinen ase. Meidän on oltava varovaisia sen kanssa, kenelle lisenssi annetaan, Trump sanoi lehdelle.

Trump ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi tapasivat alkuviikosta Washingtonissa.

Tavoitteenamme eivät ole ohjukset. Tavoitteemme on rauha, Trump sanoi haastattelussa.

- Hän suostui antamaan meille (Patriot-)lisenssin, Zelenskyi sanoi alkuviikon tapaamisen jälkeen.

Trump sanoi lehdelle, että hän on keskittynyt enemmän sodan lopettamiseen.

- Tavoitteenamme eivät ole ohjukset. Tavoitteemme on rauha, Trump sanoi haastattelussa.

Trumpin mukaan erityislähettiläs Steve Witkoff ja hänen työparinaan perinteisesti toiminut Trumpin vävy Jared Kushner vierailisivat ensi kertaa Ukrainassa lähipäivinä.

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