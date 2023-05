G7-maat kehottivat Kiinaa painostamaan Venäjää vetämään joukkonsa Ukrainasta – Zelenskyi saapui Japaniin

Japanissa kokoontuvat G7-maiden johtajat kehottivat lauantaina julkaistussa yhteisessä asiakirjassaan Kiinaa painostamaan Venäjää, jotta se lopettaisi hyökkäyksensä Ukrainaan ja vetäisi välittömästi ja ehdoitta kaikki joukkonsa Ukrainasta. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Samalla G7 varoitti Kiinaa Aasian ja Tyynenmeren alueen militarisoinnista, mutta muistutti, että G7-ryhmä haluaa pitää yllä vakaita ja rakentavia suhteita Kiinaan.

- Olemme valmistautuneet rakentamaan rakentavat ja vakaat suhteet Kiinaan tunnustaen vilpittömyyden ja sen merkityksen, että ilmaisemme huolemme suoraan Kiinalle, asiakirjassa sanottiin.

- Politiikkamme tarkoituksena ei ole vahingoittaa Kiinaa, emmekä myöskään halua estää Kiinan talouskehitystä ja kehitystä, lausunto jatkui.

G7-KOKOUKSESSA on paikalla myös Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi, joka saapui lauantaina Arabiliiton huippukokouksesta Saudi-Arabian Jeddasta.

- Japani. G7. Tärkeitä tapaamisia Ukrainan kumppanien ja ystävien kanssa. Turvallisuutta ja lisääntyvää yhteistyötä voittomme eteen. Tänään rauha on lähempänä, Zelenskyi kirjoitti sosiaalisessa mediassa.

Zelenskyi tapaa Japanissa muun muassa Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin, Ranskan presidentin Emmanuel Macronin ja Japanin pääministerin Fumio Kishidan.

Valkoisen talon mukaan Biden odottaa jo innolla tulevaa tapaamistaan Zelenskyin kanssa.

BIDEN kertoi Valkoisen talon mukaan perjantaina G7-kokouksen osallistujille, että Yhdysvallat tukee muun muassa F-16-hävittäjien toimittamista Ukrainalle. Yhdysvallat tukee myös ukrainalaislentäjien kouluttamista hävittäjien käyttämiseen.

Ukraina on pyytänyt koneita useaan otteeseen, sillä sen omat hävittäjät ovat vanhentuneita Neuvostoliiton aikaisia konetyyppejä. Biden on aiemmin suhtautunut kielteisesti F-16-koneiden antamiseen Ukrainalle, koska on pelännyt sen provosoivan Venäjää.

Yhdysvaltain kansallisen turvallisuuden neuvonantajan Jake Sullivanin mukaan koneita käytettäisiin vain puolustukseen.

- Yhdysvallat ei mahdollista tai tue hyökkäyksiä Venäjän alueelle, Sullivan sanoi.

Hänen mukaansa ukrainalaiset ovat johdonmukaisesti osoittaneet olevansa valmiita toimimaan näiden reunaehtojen mukaan.

Sullivan sanoi lisäksi, ettei Ukraina tarvitse uusia hävittäjiä odotettuun vastahyökkäykseensä, vaan kyse on ennemminkin tulevaisuuden asioista ja Ukrainan ilmavoimien pitkäaikaisesta jälleenrakentamisesta.