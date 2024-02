Gallup: “Kohtuuttomat lakot” korpeavat nyt eniten pk-yrittäjiä

Kohtuuttomiin lakkoihin puuttuminen on pienille ja keskisuurille yrityksille tärkeintä, Suomen Yrittäjien yrittäjägallupista selviää. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Pk-yritysten edustajista 58 prosenttia oli helmikuussa sitä mieltä, että kohtuuttomiin lakkoihin puuttuminen on tärkein hallituksen uudistus yritysten kannalta.

Halu kohtuuttomiin lakkoihin puuttumiseen korostuu yrityskoon kasvaessa.

Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen kertoo STT:lle, ettei “kohtuuttomia lakkoja” määritelty erikseen gallupissa. Jää siis vastaajien arvioitavaksi, mitä he pitävät kohtuuttomana.

Hieman yli puolet yrittäjägallupiin vastanneista piti tärkeänä myös paikallisen sopimisen lisäämistä sekä henkilöperusteisen irtisanomisen helpottamista. Ensimmäisen sairauspäivän palkattomuutta piti tärkeänä 42 prosenttia vastaajista.

Pentikäinen sanoo tiedotteessa, että lakkoilu on lisännyt yrittäjien kannatusta kohtuuttomiin lakkoihin puuttumiselle. Vielä elokuussa tärkein hallituksen uudistus oli paikallisen sopimisen edistäminen. Kohtuuttomiin lakkoihin puuttuminen on noussut tärkeimmäksi uudistukseksi viime syksyn jälkeen.

VASTAAJAT pitivät paikallisen sopimisen lisäämistä eniten työllistämiseen kannustavana hallituksen uudistuksena. Näin ajatteli 56 prosenttia vastaajista. Toiseksi eniten työllistämiseen kannusti vastaajien mielestä henkilöperusteinen irtisanominen 52 prosentin kannatuksella.

Henkilöperusteisen irtisanomisen helpottamisen kannatus työllistämistoimena nousi viime elokuusta kahdeksan prosenttiyksikköä. Myös kohtuuttomiin lakkoihin puuttuminen nousi yhdeksän prosenttiyksikköä.

- Hallitus yrittää madaltaa työnantajien työllistämisen riskiä, mikä on oikea ja tärkeä tavoite. Jos työllistämisen riski on liian suuri, se jätetään ottamatta. Tämä on hyvin yksinkertaista, Pentikäinen toteaa.

Yrittäjägallupin vastaajat saivat valita uudistuslistalta viisi itselleen tärkeintä aihetta. Gallupiin vastasi 7.-13. helmikuuta 1 339 pk-yritysten edustajaa. Tutkimustulosten luottamusväli on 2,7 prosenttiyksikköä suuntaansa.