Game of Thrones valittiin taas parhaaksi draamasarjaksi – Fonziena tunnettu Henry Winkler palasi parrasvaloihin Emmy-gaalan palkittuna

Fantasiasarja Game of Thronesin voittokulku jatkuu. HBO:n huippusuosittu sarja palkittiin varhain tiistaina Suomen aikaa parhaan draamasarjan Emmy-palkinnolla.

George R.R. Martinin Tulen ja jään laulu -kirjasarjaan perustuva sarja nappasi Emmy-gaalan tärkeimmän palkinnon nyt kolmatta kertaa. Jokainen sen seitsemästä tuotantokaudesta on ollut ehdolla Emmy-voittajaksi, kolme viimeistä ovat tuoneet voiton. Sarjan kahdeksas ja viimeinen kausi on luvassa ensi vuonna.

Game of Thrones jätti nyt taaksensa muun muassa viime vuoden voittajan, The Handmaid’s Talen sekä kuningatar Elisabetista kertovan Netflix-sarjan The Crownin.

Parhaana komediasarjana palkittiin The Marvelous Mrs. Maisel, joka kahmi Los Angelesissa pidetyssä gaalassa yhteensä viisi Emmyä.

Draamasarjojen parhaiden mies- ja naispääosien palkinnot menivät Matthew Rhysille ja Claire Foylle.

Walesilainen Rhys palkittiin Americans-vakoojasarjasta, jossa hän näyttelee Philip Jenningsiä.

Foy puolestaan palkittiin roolistaan The Crownin kuningatar Elisabetina. Foy jätti taakseen muun muassa viime vuoden voittajan, The Handmaid’s Tale -sarjan Elisabeth Mossin.

Tämä oli Foyn viimeinen mahdollisuus saada Emmy-palkinto The Crown -sarjasta, sillä kolmannella tuotantokaudella sarjan tapahtumat jatkuvat vuodesta 1964 eteenpäin ja kuningattaren näyttelijä vaihtuu vanhempaan.

Fonzien näyttelijä pokkasi Emmyn

Draamasarjojen parhaan miessivuosan palkinnon pokkasi fantasiasarja Game of Thronesissa Tyrion Lannisteria esittävä Peter Dinklage. Dinklage sai jo seitsemännen Emmy-ehdokkuutensa Tyrionin roolista, nyt tuli kolmas voitto.

Parhaan naissivuosan palkinnon sai Westworldin Thandie Newton.

Parhaan miespääosan palkinnon komediasarjoista sai Barry-sarjan Bill Hader. Parhaasta miessivuosasta palkittiin niin ikään Barryn Henry Winkler, joka muistetaan 1970- ja 1980-lukujen Onnen päivät -sarjan Fonziena.

The Marvelous Mrs. Maisel sai molemmat komediasarjojen naisnäyttelijöiden palkinnot. Rachel Brosnahan palkittiin parhaasta naispääosasta ja Alex Borstein parhaasta naissivuosasta.