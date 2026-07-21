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Kotimaa

21.7.2026 13:09 ・ Päivitetty: 21.7.2026 13:09

Garden Helsinki: Pettymys

HEIKKI SAUKKOMAA / LEHTIKUVA

Garden Helsingin hankeyhtiö sanoo olevansa pettynyt siihen, että se on menettämässä hankkeelle luvatun valtionavun. Yhtiö kertoi asiasta maanantaina tiedotteessa verkkosivuillaan.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Yhtiön mukaan valtionavustus oli Gardenille merkittävä, vaikka se muodostikin alle kymmenen prosenttia koko investoinnin rahoituksesta. Hanke aikoo jatkaa rahoituksen etsimistä ja toivoo, että valtiontukea sille voidaan arvioida vielä myöhemmin uudelleen.

Eduskunta kokoontui opposition vaatimuksesta tiistaina kesätauoltaan saadakseen pääministeri Petteri Orpolta (kok.) vastauksia areenahankkeen tuesta. Maanantaina valtioneuvosto kokoontui asiasta ylimääräiseen yleisistuntoon, minkä jälkeen Orpo kertoi, ettei Garden Helsingillä ole enää hallituksen poliittista tukea.

Hallitus myönsi monitoimiareenahankkeelle sittemmin perutun 35 miljoonan euron ehdollisen tuen puoliväliriihessään viime vuoden keväällä.

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