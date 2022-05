Gasum: Maakaasun tulo Venäjältä Suomeen voi loppua joko perjantaina tai lauantaina

Gasum jatkaa varautumista tilanteeseen yhdessä asiakkaidensa sekä kansallisesta huoltovarmuudesta vastaavien viranomaisten kanssa. Gasum pyrkii alkavalla kesäkaudella varmistamaan suomalaisten maakaasuasiakkaidensa kaasun saatavuuden Balticconnector-yhdysputken kautta ja muista hankintalähteistä.

Siirtokapasiteettiin liittyvät rajoitteet voivat kuitenkin tehdä Venäjän kaasun korvaamisesta haasteellista, Gasum sanoo.

Gasum kertoi tiistaina vievänsä venäläisen Gazprom Exportin kanssa tehdyn maakaasun hankintasopimuksen välimiesmenettelyyn. Gasum ei hyväksy Gazpromin vaatimusta maksaa kaasu eurojen sijasta ruplissa.

Gazprom on vaatinut monilta EU-maissa toimivilta sopimuskumppaneiltaan maksuja ruplissa. Yhtiö on asettanut takarajaksi perjantain, jolloin viimeistään kaasun ostajien on ilmoitettava, hyväksyvätkö ne Gazpromin ehdot.