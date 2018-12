Gävlen olkipukki vihitään jälleen käyttöön – korkeutta jopa 13 metriä

Ruotsin Gävlessä vihitään tänään käyttöön varma joulun merkki, kaupungin maailmankuulu olkipukki. Seuraavaksi saadaan taas jännittää, selviääkö pukki tänä vuonna palamatta juhlapyhien yli.

Olkipukki on pystytetty Gävlen keskustaan vuodesta 1966 lähtien. Yleensä pukin kohtalona on ollut tuhopoltto. Vuosien varrella pukki on tuikattu tuleen tuhoisin seurauksin 30 kertaa. Pienemmän kiusanteon ja vandalismin uhriksi se on joutunut myös useasti.

Viime vuonna pukki selvisi juhlapyhistä ehjin oljin. Tuolloin pukin vartiointia oli kiristetty, minkä lisäksi sen ympärille pystytettiin aiempaa korkeammat aidat.

Vihkimistilaisuuden odotetaan houkuttelevan paikalle kymmeniätuhansia ihmisiä ihastelemaan valtavaa joulukoristetta. 13-metrisen pukin rakentamiseen kului tänä vuonna tuhat työtuntia. Valtavaa olkimäärää pitää kasassa muun muassa 1,6 kilometriä köyttä, johon rakentajat ovat näperrelleet käsin 12 000 solmua.

Pukin tilanteen voi tarkistaa nettikamerasta, joka lähettää kuvaa ympäri vuorokauden visitgävle.se-osoitteessa. Pukki löytyy myös Twitteristä ja Instagramista nimellä Gavlebocken.